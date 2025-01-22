В Новосибирске произошла коммунальная авария на Добролюбова — по улице текут фекалии

Posted 22 января, 03:27
Published 22 января, 03:27
Modified 22 января, 03:54
Updated 22 января, 03:54
Все случилось утром 22 января в Октябрьском районе. На улице Добролюбова произошла коммунальная авария. Потоп образовался у здания №2. Огромные потоки воды стекают по улице.
По словам очевидцев, там стоит жуткий запах канализации. В СГК официально ситуацию прокомментировать не успели. Отметим, что в ночь на 23 января в Новосибирске ожидаются морозы, а это значит, что вся вода застынет и на дороге образуется жуткий гололед. Коммунальщикам предстоит трудиться над устранением последствий в холод.
Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске. Случилась она в Ленинском районе.