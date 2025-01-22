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Posted 22 января, 03:27

Published 22 января, 03:27

Modified 22 января, 03:54

Updated 22 января, 03:54

Авария случилась утром

В Новосибирске произошла коммунальная авария на Добролюбова — по улице текут фекалии

22 января 2025, 03:27
Фото: 1MI. Авария случилась утром

В Новосибирске произошла коммунальная авария на Добролюбова

В Новосибирске произошла коммунальная авария возле улицы Большевистская, о чем информируют очевидцы.

Все случилось утром 22 января в Октябрьском районе. На улице Добролюбова произошла коммунальная авария. Потоп образовался у здания №2. Огромные потоки воды стекают по улице.

По словам очевидцев, там стоит жуткий запах канализации. В СГК официально ситуацию прокомментировать не успели. Отметим, что в ночь на 23 января в Новосибирске ожидаются морозы, а это значит, что вся вода застынет и на дороге образуется жуткий гололед. Коммунальщикам предстоит трудиться над устранением последствий в холод.

Недавно прошел год с момента самой крупной коммунальной аварии в Новосибирске. Случилась она в Ленинском районе.

Видео: АСТ-54.
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Вода#Потоп#Коммунальная авария
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