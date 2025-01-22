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Posted 22 января, 05:44

Published 22 января, 05:44

Modified 22 января, 05:46

Updated 22 января, 05:46

Люди жили на даче

В Новосибирске закрыли мигрантский отель на даче

22 января 2025, 05:44
Фото: 1MI. Люди жили на даче
В Новосибирске отель для мигрантов закрыли по решению суда, о чем информировал Ленинский районный суд.

Халилулло Хакимов сдавал в аренду свою дачу. Там проживали мигранты. Домик использовали как отель. Он не был переделан под жилую застройку. Это нарушало закон РФ.

В помещении была нарушена пожарная безопасность, что угрожало человеческой жизни. Данный факт раскрыли.

После прокурорской проверки дело направили в суд. Хакимову запретили сдавать недвижимость в аренду. Это решение еще можно обжаловать.

Ранее в Новосибирске в местной пивнушке передрались мигранты. Конфликт был на национальной почве. Участвовали в нем как русские, так и иностранцы. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.

Бастрыкин проверит пьяный дебош мигрантов в новосибирской пивнушке
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Аренда#Запрет#Мигранты
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