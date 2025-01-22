В Новосибирске закрыли мигрантский отель на даче

Posted 22 января, 05:44
Published 22 января, 05:44
Modified 22 января, 05:46
Updated 22 января, 05:46
Халилулло Хакимов сдавал в аренду свою дачу. Там проживали мигранты. Домик использовали как отель. Он не был переделан под жилую застройку. Это нарушало закон РФ.
В помещении была нарушена пожарная безопасность, что угрожало человеческой жизни. Данный факт раскрыли.
После прокурорской проверки дело направили в суд. Хакимову запретили сдавать недвижимость в аренду. Это решение еще можно обжаловать.
Ранее в Новосибирске в местной пивнушке передрались мигранты. Конфликт был на национальной почве. Участвовали в нем как русские, так и иностранцы. В дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин.