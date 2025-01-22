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Posted 22 января, 06:27

Published 22 января, 06:27

Modified 22 января, 06:29

Updated 22 января, 06:29

Проехать нельзя

В Новосибирской области ограничили движение на всех федеральных трассах

22 января 2025, 06:27
Фото: 1MI. Проехать нельзя
В Новосибирской области ввели ограничения движения на всех федеральных дорогах, о чем проинформировали в ГАИ.

По информации Госавтоинспекции, на всех дорогах федерального значения, которые проходят по Новосибирской области, ограничили проезд. Причиной стала снежная буря, которая обрушилась на регион.

Ограничения касаются всех автобусов, которые задействованы в пассажирских перевозках, а также, маршрутных и легковых такси, большегрузных авто. Временный запрет на проезд действителен до 18 часов сегодняшнего дня. В зависимости от погоды, время могут продлить.

Изначально проезд ограничили на двух трассах: К-17р и «Иртыш». Из-за плохой видимости было принято решение расширить зону запрета проезда для определенного вида транспорта.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Погода
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