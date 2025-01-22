В Новосибирской области ограничили движение на всех федеральных трассах

Ограничения касаются всех автобусов, которые задействованы в пассажирских перевозках, а также, маршрутных и легковых такси, большегрузных авто. Временный запрет на проезд действителен до 18 часов сегодняшнего дня. В зависимости от погоды, время могут продлить.