В Новосибирской области ограничили движение на всех федеральных трассах

Posted 22 января, 06:27
Published 22 января, 06:27
Modified 22 января, 06:29
Updated 22 января, 06:29
По информации Госавтоинспекции, на всех дорогах федерального значения, которые проходят по Новосибирской области, ограничили проезд. Причиной стала снежная буря, которая обрушилась на регион.
Ограничения касаются всех автобусов, которые задействованы в пассажирских перевозках, а также, маршрутных и легковых такси, большегрузных авто. Временный запрет на проезд действителен до 18 часов сегодняшнего дня. В зависимости от погоды, время могут продлить.
Изначально проезд ограничили на двух трассах: К-17р и «Иртыш». Из-за плохой видимости было принято решение расширить зону запрета проезда для определенного вида транспорта.