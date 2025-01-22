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Posted 22 января, 04:33

Published 22 января, 04:33

Modified 22 января, 04:35

Updated 22 января, 04:35

Сколько стоит машина

В Новосибирской области продают вездеход-самоделку из «Оки» — сколько за него просят

22 января 2025, 04:33
Фото: 1MI. Сколько стоит машина

В Новосибирской области продают вездеход-самоделку из «Оки»

В Новосибирской области выставлен на продажу самодельный вездеход из «Оки», соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

Вездеход создали на базе отечественной «Оки». Транспортное средство на ходу. Как указал автовладелец, корпус был сварен герметично, двигательно отремонтирован, а салон и коробка передач осталась от советской машины.

Просят за такой агрегат 160 тысяч рублей. Объявление посмотрели десятки пользователей. Также владелец представил фотографии вездехода, которому не страшны поля, грязь и глина.

Фото: Авито

Недавно в Новосибирске продавали Porsche. За элитный автомобиль просили 2,5 млн рублей. Немецкая машина имеет необычный внешний вид: особый акцент сделан на фары.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Продажа
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