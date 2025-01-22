В Новосибирской области продают вездеход-самоделку из «Оки» — сколько за него просят

Posted 22 января, 04:33
Published 22 января, 04:33
Modified 22 января, 04:35
Updated 22 января, 04:35
Вездеход создали на базе отечественной «Оки». Транспортное средство на ходу. Как указал автовладелец, корпус был сварен герметично, двигательно отремонтирован, а салон и коробка передач осталась от советской машины.
Просят за такой агрегат 160 тысяч рублей. Объявление посмотрели десятки пользователей. Также владелец представил фотографии вездехода, которому не страшны поля, грязь и глина.
Недавно в Новосибирске продавали Porsche. За элитный автомобиль просили 2,5 млн рублей. Немецкая машина имеет необычный внешний вид: особый акцент сделан на фары.