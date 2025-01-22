В Новосибирской области закрыли проезд по федеральным трассам

Posted 22 января, 04:03
Published 22 января, 04:03
Modified 22 января, 04:10
Updated 22 января, 04:10
По данным ТУАД, движение по Ордынской трассе полностью ограничено. Речь идет об автобусах и грузовиках. Связано это с непогодой: низкой видимостью, метелью, а также сильным ветром. Проезд закрыт 22 января с 9 до 12 утра.
Как уточняют в Госавтоинспекции, автомобильная дорога К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» на участке с 14 по 431 км перекрыта для проезда грузового, пассажирского и междугороднего автобусного сообщения. Также с 10:00 до 15:00 22 января ограничено движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, негабаритных и тяжеловесных грузовых транспортных средств на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» на участке с 947 по 1454 км.
Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий. В ГАИ рекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок. В регионе было объявлено экстренное предупреждение.