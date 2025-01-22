В правительстве Новосибирской области определили приоритеты социального развития

Индексация действующих выплат, внедрение дополнительных мер помощи, поддержка в поиске работы, включая возможность освоения новой специальности, развитие системы социальных услуг и реабилитационных программ для семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, обеспечение жильем детей-сирот, расширение сети учреждений для отдыха и оздоровления детей, а также успешные программы активного долголетия для пожилых людей — все эти цели были достигнуты министерством в 2024 году. Многие из мероприятий и мер поддержки после обновления стали частью новых национальных проектов «Семья» и «Кадры», которые стартовали в 2025 году.