В правительстве Новосибирской области определили приоритеты социального развития

Posted 22 января, 10:06
Published 22 января, 10:06
Modified 22 января, 10:38
Updated 22 января, 10:38
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, депутаты и члены общественных организаций. Это расширенное заседание итоговой коллегии министерства труда и социального развития Новосибирской области называлось «Семья — основа развития отрасли».
Открыл заседание первый замгубернатора Юрий Петухов, который от имени Губернатора поблагодарил работников социальной сферы за продуктивную работу и подчеркнул, что 2025 год — это год старта новых национальных проектов.
«В регионе увеличивается число государственных услуг и мер социальной поддержки, в том числе, в части заботы о семьях. Новые решения, направленные на повышение качества жизни граждан, принимаются с учетом оценки на соответствие их принципам клиентоцентричности, адресности, доступности. Работа по повышению эффективности и качества оказываемых услуг, особенно семьям, воспитывающим детей, остается приоритетной и будет продолжена. Не утрачивают актуальности задачи по цифровизации отрасли, совместно с минцифрой региона достигнут ряд положительных результатов, в том числе, цифровизация процесса предоставления реабилитационного сертификата для участников СВО, и процесса выявления и учета социальных услуг в целом», — отметил первый замгубернатора.
Заместитель губернатора Константин Хальзов выделил значимость непрерывности выполнения национальных проектов в Новосибирской области. Он также акцентировал внимание на необходимости социальной поддержки людей на протяжении всей их жизни.
Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева назвала важнейшими задачами своего направления комплексный подход к помощи семьям с детьми, сохранению здоровья будущих родителей и формированию семейных ценностей, основываясь на сочетании материальных и нематериальных ресурсов.
«Уже сейчас мы отмечаем положительную динамику увеличения количества многодетных семей в регионе: статистика 2024 года — почти 50 тысяч многодетных родителей. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял порядка 47 тысяч семей», — добавила Елена Бахарева.
Индексация действующих выплат, внедрение дополнительных мер помощи, поддержка в поиске работы, включая возможность освоения новой специальности, развитие системы социальных услуг и реабилитационных программ для семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, обеспечение жильем детей-сирот, расширение сети учреждений для отдыха и оздоровления детей, а также успешные программы активного долголетия для пожилых людей — все эти цели были достигнуты министерством в 2024 году. Многие из мероприятий и мер поддержки после обновления стали частью новых национальных проектов «Семья» и «Кадры», которые стартовали в 2025 году.