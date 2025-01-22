«Валило деревья и срывало кровлю»: в Новосибирске начали устранять последствия бури

Posted 22 января, 13:45
Published 22 января, 13:45
Modified 22 января, 13:47
Updated 22 января, 13:47
Из-за непогоды на ул. Учительской, 61 на автомобиль упало дерево, на ул. Гоголя, 21 разорвало укрывное полотно, и даже оконная рама выпала на авто на ул. Ипподромской, 44. Обеспокоенные новосибирцы сообщали о срыве рекламных баннеров и кровли с крыш в Дзержинском, Калининском и Ленинском районах, а также в Центральном округе. Местные жители также утверждают, что из-за сильных порывов было тяжело устоять на ногах.
Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды.
В Новосибирской области ограничили движение на трассе. Тем не менее, на дороге в этот день не обошлось без несчастных случаев: из-за плохой видимости в Кочковском районе произошло массовое ДТП. Сибиряки стали очевидцами ДТП с участием фур, которые сдуло в кювет.
Непогода оставила без света жителей Новосибирска и области. Так, в Заельцовском районе из-за повреждения кабеля электричество отключили на Плановой, 50 и 52, Дуси Ковальчук, 238, а также Вавилова, 3 и 7. Без электричества остались еще девять районов в Новосибирской области.
Синоптики прогнозируют похолодание в Новосибирской области: в ночь на 23 января похолодает до -26, днем температура составит -23 градуса. 24 января в дневное время прогнозируют -23, а ночью температура упадет до -22.