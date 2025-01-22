atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 13:45

Published 22 января, 13:45

Modified 22 января, 13:47

Updated 22 января, 13:47

Метель

«Валило деревья и срывало кровлю»: в Новосибирске начали устранять последствия бури

22 января 2025, 13:45
Фото: 1MI. Метель
22 января Новосибирскую область накрыла сильнейшая снежная буря. Диспетчерская служба получила около 10 сообщений о происшествиях в областном центре.

Из-за непогоды на ул. Учительской, 61 на автомобиль упало дерево, на ул. Гоголя, 21 разорвало укрывное полотно, и даже оконная рама выпала на авто на ул. Ипподромской, 44. Обеспокоенные новосибирцы сообщали о срыве рекламных баннеров и кровли с крыш в Дзержинском, Калининском и Ленинском районах, а также в Центральном округе. Местные жители также утверждают, что из-за сильных порывов было тяжело устоять на ногах.

Сейчас городские службы устраняют последствия непогоды.

В Новосибирской области ограничили движение на трассе. Тем не менее, на дороге в этот день не обошлось без несчастных случаев: из-за плохой видимости в Кочковском районе произошло массовое ДТП. Сибиряки стали очевидцами ДТП с участием фур, которые сдуло в кювет.

Непогода оставила без света жителей Новосибирска и области. Так, в Заельцовском районе из-за повреждения кабеля электричество отключили на Плановой, 50 и 52, Дуси Ковальчук, 238, а также Вавилова, 3 и 7. Без электричества остались еще девять районов в Новосибирской области.

Синоптики прогнозируют похолодание в Новосибирской области: в ночь на 23 января похолодает до -26, днем температура составит -23 градуса. 24 января в дневное время прогнозируют -23, а ночью температура упадет до -22.

В Новосибирской области ограничили движение на всех федеральных трассах
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС предупреждает: сильная метель накроет НовосибирскМассовое ДТП произошло в Кочковском районе Новосибирской области: подробностиКлещи проснулись в Сибири — стоит ли опасаться нападения насекомых
#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика