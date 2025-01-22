«Валило деревья и срывало кровлю»: в Новосибирске начали устранять последствия бури

Из-за непогоды на ул. Учительской, 61 на автомобиль упало дерево, на ул. Гоголя, 21 разорвало укрывное полотно, и даже оконная рама выпала на авто на ул. Ипподромской, 44. Обеспокоенные новосибирцы сообщали о срыве рекламных баннеров и кровли с крыш в Дзержинском, Калининском и Ленинском районах, а также в Центральном округе. Местные жители также утверждают, что из-за сильных порывов было тяжело устоять на ногах.