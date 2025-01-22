Вспышка норовируса: чем опасна инфекция и кто в особой зоне риска

Его симптомы напоминают ротавирусную инфекцию. Вирус передается от человека через грязные руки или же зараженную еду и жидкость. Прививки от него нет. Чтобы обезопасить себя, важно следить за гигиеной в общественных местах, а также тщательнее мыть овощи и фрукты.