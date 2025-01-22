Вспышка норовируса: чем опасна инфекция и кто в особой зоне риска

Posted 22 января, 03:59
Published 22 января, 03:59
Modified 22 января, 04:01
Updated 22 января, 04:01
В январе в России фиксируют частые заражения норовирусом. Им болеют как взрослые, так и дети. Случаи заражения фиксировали в Оренбурге, Саратове и Красноярске. В Новосибирск пока опасная инфекция не дошла, но всегда важно быть начеку.
Как отметил «Горсайту» эпидемиолог Яков Новоселов, норовирус является одним из разновидностей энтеровирусов. Зачастую народ называет его кишечным гриппом. От него возбуждается пищеварительная система.
Его симптомы напоминают ротавирусную инфекцию. Вирус передается от человека через грязные руки или же зараженную еду и жидкость. Прививки от него нет. Чтобы обезопасить себя, важно следить за гигиеной в общественных местах, а также тщательнее мыть овощи и фрукты.
Если человек почувствовал симптомы норовируса, то лучше сразу обратиться к врачу. Тем временем ученые создали новый вирус.