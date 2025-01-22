Житель Новосибирска отсудил у автошколы более 60 тысяч рублей

Ему назначили инструктора, с которым не удавалось согласовать график занятий. На контакт сотрудник автошколы не шел. Тогда новосибирец потребовал вернуть деньги. Ему пообещали отдать лишь 14 тысяч рублей, ссылаясь на то, что теоретический курс уже пройден.