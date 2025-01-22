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Posted 22 января, 03:46

Published 22 января, 03:46

Modified 22 января, 03:48

Updated 22 января, 03:48

Права сибиряк так и не получил

Житель Новосибирска отсудил у автошколы более 60 тысяч рублей

22 января 2025, 03:46
Фото: 1MI. Права сибиряк так и не получил
В Новосибирске местный житель выиграл суд у автошколы, подробности дал Калининский районный суд.

Мужчина пошел учиться в автошколу. За обучение он отдал 45 тысяч рублей. Курсанту провели теоретическую часть, а к практической он так и не приступил.

Ему назначили инструктора, с которым не удавалось согласовать график занятий. На контакт сотрудник автошколы не шел. Тогда новосибирец потребовал вернуть деньги. Ему пообещали отдать лишь 14 тысяч рублей, ссылаясь на то, что теоретический курс уже пройден.

Пришлось обратиться в суд из-за некачественного предоставления услуг, ведь курсанта так и не допустили до экзаменов. В итоге житель города добился своего. Ему выплатили 66 тысяч рублей. Данное решение уже нельзя обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Водитель#Водительские права
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