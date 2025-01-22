Жительница Новосибирска обвинила пансионат в гибели пожилой матери

Теперь оставшаяся без матери Ирина намерена добиться справедливости. По ее мнению, пансионат вовремя не обеспечил медпомощь и ее мать еще можно было спасти. В самом учреждении заявляют, что они не медицинское учреждение и диагностировать онкологию они не могли. Как только их подопечной стало плохо, они вызвали скорую. Следком отказал Ирине в возбуждении дела.