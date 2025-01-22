Жительница Новосибирска обвинила пансионат в гибели пожилой матери

Posted 22 января, 09:48
Published 22 января, 09:48
Modified 22 января, 09:50
Updated 22 января, 09:50
Ирина, дочка Лидии Смагиной, заявила о виновности пансионата в гибели 87-летней матери. Пожилая женщина, у которой диагностировали деменцию, начала жить в спецучреждении осенью 2023 года. Ей требовался постоянный уход.
Дочка ее всегда навещала. Однажды она заметила, что пенсионерка начала отказываться от еды. Однако персонал успокоил женщину и объяснил, что продолжает кормить старушку. Ирина начала настаивать, чтобы ее родительницу осмотрел врач, на что она услышала обещания.
В июне Лидии стало плохо. Она жаловалась на боли в животе. Также на ее теле нашли раны, происхождение которых персонал объяснить не смог. Пенсионерку госпитализировали, но слишком поздно, пишет КП-Новосибирск. Врачи диагностировали у нее онкологическое заболевание. Скончалась женщина через сутки.
Теперь оставшаяся без матери Ирина намерена добиться справедливости. По ее мнению, пансионат вовремя не обеспечил медпомощь и ее мать еще можно было спасти. В самом учреждении заявляют, что они не медицинское учреждение и диагностировать онкологию они не могли. Как только их подопечной стало плохо, они вызвали скорую. Следком отказал Ирине в возбуждении дела.