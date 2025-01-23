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Posted 23 января, 03:34

Published 23 января, 03:34

Modified 23 января, 03:36

Updated 23 января, 03:36

Строительство будет в ближайшие 10 лет

Атомную электростанцию построят рядом с Новосибирской областью

23 января 2025, 03:34
Фото: 1MI. Строительство будет в ближайшие 10 лет
Рядом с Новосибирском собираются строить атомную электростанцию, о чем проинформировал гендиректор филиала ОДУ Сибири.

В настоящий момент в РФ работают 11 атомных электростанций. Планируется возведение еще одной АЭС. Ее хотят построить в небольшом закрытом городке — Северск. Он находится в Томской области, почти в 300 км от Новосибирска. Эту цель достигнут в ближайшие 10 лет.

Также две новые станции могут появиться в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом рассказал на брифинге ТАСС Алексей Хлебов, гендиректор филиала системного оператора. Как заявили в Росатоме, в Сибири хорошие условия для строительства атомных блоков.

Ранее в регионе вскрыли мошенничество на 2,5 млн при подготовке проекта строительства лыжной базы.

Стало известно, сколько квадратных метров жилья построят в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Станция#Томская область
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