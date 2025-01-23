Атомную электростанцию построят рядом с Новосибирской областью

В настоящий момент в РФ работают 11 атомных электростанций. Планируется возведение еще одной АЭС. Ее хотят построить в небольшом закрытом городке — Северск. Он находится в Томской области, почти в 300 км от Новосибирска. Эту цель достигнут в ближайшие 10 лет.