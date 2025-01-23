Атомную электростанцию построят рядом с Новосибирской областью

Posted 23 января, 03:34
Published 23 января, 03:34
Modified 23 января, 03:36
Updated 23 января, 03:36
В настоящий момент в РФ работают 11 атомных электростанций. Планируется возведение еще одной АЭС. Ее хотят построить в небольшом закрытом городке — Северск. Он находится в Томской области, почти в 300 км от Новосибирска. Эту цель достигнут в ближайшие 10 лет.
Также две новые станции могут появиться в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом рассказал на брифинге ТАСС Алексей Хлебов, гендиректор филиала системного оператора. Как заявили в Росатоме, в Сибири хорошие условия для строительства атомных блоков.
Ранее в регионе вскрыли мошенничество на 2,5 млн при подготовке проекта строительства лыжной базы.