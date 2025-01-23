Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с пассажирским автобусом

Posted 23 января, 02:45
Published 23 января, 02:45
Modified 23 января, 02:47
Updated 23 января, 02:47
Все произошло 22 января на территории Мошковского района. Автобус следовал из Кемерово в Новосибирск. Внутри было 17 пассажиров. В один момент общественный транспорт занесло и он вылетел с дороги.
ДТП обошлось без пострадавших. Пассажиров довезли да пункта назначения на попутках. Сам автобус эвакуировали с места происшествия.
В аварии разбирались сотрудники ГАИ. Также к ним присоединились следователи. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ДТП. В этот день из-за непогоды было ограничено движение на всех федеральных трассах.