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Posted 23 января, 02:45

Published 23 января, 02:45

Modified 23 января, 02:47

Updated 23 января, 02:47

Автобус разбился

Бастрыкин потребовал доложить о ДТП с пассажирским автобусом

23 января 2025, 02:45
Фото: 1MI. Автобус разбился
В Новосибирской области автобус попал в ДТП: глава СКР потребовал доклад, о чем сообщили в ведомстве.

Все произошло 22 января на территории Мошковского района. Автобус следовал из Кемерово в Новосибирск. Внутри было 17 пассажиров. В один момент общественный транспорт занесло и он вылетел с дороги.

ДТП обошлось без пострадавших. Пассажиров довезли да пункта назначения на попутках. Сам автобус эвакуировали с места происшествия.

В аварии разбирались сотрудники ГАИ. Также к ним присоединились следователи. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ДТП. В этот день из-за непогоды было ограничено движение на всех федеральных трассах.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#СК#Александр Бастрыкин
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