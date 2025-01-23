Бывшего руководителя новосибирского «Метро МиР» задержали в Луганске

Posted 23 января, 01:37
Published 23 января, 01:37
Modified 23 января, 01:39
Updated 23 января, 01:39
Андрей Счастливый, который в прошлом возглавлял «Метро МиР», был задержан. Правоохранители «взяли» его в Луганске. Предпринимателя обвиняют в посредничества при передаче взяток.
По данным следователей, Счастливый связан с незаконным курированием игорного бизнеса. Предполагается, что он мог передавать деньги от владельца нелегальных казино самим полицейским, которые уже арестованы. Речь идет о громком деле нашумевшего «Сибирского Лас-Вегаса».
В деле фигурирует сумма в 1,3 млн руб. Из них Счастливый мог получить как посредник около 300 тысяч. О деле бывшего главы предприятия заговорили еще прошлым летом, однако тот отправился в зону СВО.