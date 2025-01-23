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Posted 23 января, 01:37

Published 23 января, 01:37

Modified 23 января, 01:39

Updated 23 января, 01:39

Счастливый задержан

Бывшего руководителя новосибирского «Метро МиР» задержали в Луганске

23 января 2025, 01:37
Фото: 1MI. Счастливый задержан
Бывшего главу «Метро МиРа» из Новосибирска задержали в Луганске, о чем сообщают источники.

Андрей Счастливый, который в прошлом возглавлял «Метро МиР», был задержан. Правоохранители «взяли» его в Луганске. Предпринимателя обвиняют в посредничества при передаче взяток.

По данным следователей, Счастливый связан с незаконным курированием игорного бизнеса. Предполагается, что он мог передавать деньги от владельца нелегальных казино самим полицейским, которые уже арестованы. Речь идет о громком деле нашумевшего «Сибирского Лас-Вегаса».

В деле фигурирует сумма в 1,3 млн руб. Из них Счастливый мог получить как посредник около 300 тысяч. О деле бывшего главы предприятия заговорили еще прошлым летом, однако тот отправился в зону СВО.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Задержание#Уголовное дело#Андрей Счастливый
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