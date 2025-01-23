Директора новосибирского цирка выгнали из общежития

Posted 23 января, 10:23
Published 23 января, 10:23
Modified 23 января, 10:25
Updated 23 января, 10:25
22 января комната бывшего руководителя в служебной гостинице была опечатана, а его личные вещи вывезены, и где их искать — неизвестно. Об этом Шабанов рассказал редакции «Прецедента».
Как рассказал Сергей Шабанов, члены комиссии во главе с Мариной Тучиной, которая воздержалась от комментариев, вынесли вещи и опечатали комнату, засняв происходящее. Однако все же нашлись коллеги, которые встали на сторону Шабанова.
Один из членов комиссии высказался, что подобное нельзя делать, не уведомив заранее жильца комнаты, на что получил жесткий отпор и обещание выгнать из комиссии. Несмотря на это, сотрудник вызвал полицию. Правоохранительные органы не смогли предпринять какие-либо меры, поскольку гостиница являются собственностью цирка.
Напомним, решение о выселении Сергея Шабанова из гостиницы ФКП «Росгосцирк» было принято еще летом 2024 года, однако Железнодорожный районный суд признал выселение незаконным. Дилемма состоит в том, что судебный акт не вступил в силу: противоположная сторона его оспорила, а Новосибирский облсуд на данный момент не рассмотрел апелляцию.
Ранее Шабанова понизили с поста директора до работы в кассе цирка.