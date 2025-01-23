Директора новосибирского цирка выгнали из общежития

Напомним, решение о выселении Сергея Шабанова из гостиницы ФКП «Росгосцирк» было принято еще летом 2024 года, однако Железнодорожный районный суд признал выселение незаконным. Дилемма состоит в том, что судебный акт не вступил в силу: противоположная сторона его оспорила, а Новосибирский облсуд на данный момент не рассмотрел апелляцию.