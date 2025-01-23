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Posted 23 января, 09:55

Published 23 января, 09:55

Modified 23 января, 09:57

Updated 23 января, 09:57

финансы

Доллар рухнул: курс валюты опустился ниже ожидаемых значений

23 января 2025, 09:55
Фото: Изображение Midjourney. финансы

Жителям новосибирска рассказали, за сколько можно купить рухнувший доллар

Курс доллара на бирже впервые с декабря 2024 года начал постепенно снижаться. Эксперты высказали свои предположения касательно дальнейшего положения рубля на финансовом рынке.

22 января курс доллара начал колебаться ниже 99 рублей. На сегодняшний день курс составляет 98,28 рублей. Эксперты связывают это с активизацией продаж перед периодом налоговых выплат. Управляющий эксперт ПСБ Денис Попов рассказал РБК, что падение доллара может быть связано с ожиданием снижения напряженности на геополитической арене.

Эксперт БКС Михаил Зельцер отмечает, что укреплению рубля поспособствовал выход российского Центробанка на валютный рынок с расширенным предложением.

Вместе с тем эксперты не могут дать точных прогнозов касательно ключевой ставки Центробанка. Так же в перспективе эксперты не прогнозируют укрепления рубля на международном валютном рынке. Предположительно, колебания доллара могут составить около ₽102–107. В долгосрочной перспективе курс может вырасти до ₽114.

В Новосибирске можно приобрести доллары почти во всех частных банках. Расценки на иностранную валюту на данный момент составляют от 97,50 до 104,50.

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