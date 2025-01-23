Доллар рухнул: курс валюты опустился ниже ожидаемых значений

Posted 23 января, 09:55
Published 23 января, 09:55
Modified 23 января, 09:57
Updated 23 января, 09:57
22 января курс доллара начал колебаться ниже 99 рублей. На сегодняшний день курс составляет 98,28 рублей. Эксперты связывают это с активизацией продаж перед периодом налоговых выплат. Управляющий эксперт ПСБ Денис Попов рассказал РБК, что падение доллара может быть связано с ожиданием снижения напряженности на геополитической арене.
Эксперт БКС Михаил Зельцер отмечает, что укреплению рубля поспособствовал выход российского Центробанка на валютный рынок с расширенным предложением.
Вместе с тем эксперты не могут дать точных прогнозов касательно ключевой ставки Центробанка. Так же в перспективе эксперты не прогнозируют укрепления рубля на международном валютном рынке. Предположительно, колебания доллара могут составить около ₽102–107. В долгосрочной перспективе курс может вырасти до ₽114.
В Новосибирске можно приобрести доллары почти во всех частных банках. Расценки на иностранную валюту на данный момент составляют от 97,50 до 104,50.