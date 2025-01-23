Доллар рухнул: курс валюты опустился ниже ожидаемых значений

Вместе с тем эксперты не могут дать точных прогнозов касательно ключевой ставки Центробанка. Так же в перспективе эксперты не прогнозируют укрепления рубля на международном валютном рынке. Предположительно, колебания доллара могут составить около ₽102–107. В долгосрочной перспективе курс может вырасти до ₽114.