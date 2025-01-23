Губернатор Травников поручил помочь новосибирским аграриям с новой техникой

Министр отметил, что производственные площади ООО СП «Унисибмаш» сегодня оснащены современным оборудованием и технологической оснасткой для производства качественной и доступной сельскохозяйственной техники. На предприятии имеется парк необходимого металлообрабатывающего оборудования. В 2025 году у завода юбилей — 30 лет, за годы работы выпущено около 30 000 сельскохозяйственных машин.