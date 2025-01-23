Губернатор Травников поручил помочь новосибирским аграриям с новой техникой

Posted 23 января, 08:39
Published 23 января, 08:39
Modified 23 января, 09:01
Updated 23 января, 09:01
На предприятиях продолжается внедрение инноваций в производство, для аграриев по областной госпрограмме действуют меры господдержки для возмещения затрат на оборудование.
Господдержка аграриев входит в число приоритетных направлений региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» — изменения в программу утверждены Правительством региона — документ подписан Губернатором Андреем Травниковым 6 ноября, в период VII Агропродовольственного форума на тему «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».
«Остаются актуальными те меры государственной поддержки, которые мы оказываем нашим аграриям. Объём государственной поддержки ежегодно возрастает» — подчеркнул Андрей Травников, подводя итоги года в сельском хозяйстве региона.
Импортозамещение является одним из основных направлений работы в сфере АПК. Сейчас устойчиво работают предприятия по изготовлению сельхозтехники различного уровня, класса и различной направленности для наших аграриев. В их число входят посевные комплексы, почвоообрабатывающая техника, техника для внесения средств защиты растений. На ООО СП «Унисибмаш» в ходе пресс-тура 23 января побывал заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
«В регионе полным ходом идет процесс импортозамещения сельхозтехники и производственных комплексов для АПК, что сегодня особенно актуально. На многих наших предприятиях уже трудятся конструкторы, которые на основе научно-исследовательских работ внедряют инновационные технологии в сельскохозяйственное производство региона», — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области.
Госпрограмма для новосибирских аграриев предусматривает возмещение до 50% понесенных затрат на оборудование.
«Государственной поддержке подлежит 43 вида технических средств и оборудования для сельхозпроизводства, произведенных на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь. Безусловно, совместная работа министерства сельского хозяйства региона и производителей Российской сельхозтехники заключается в том, чтобы наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой. Это позволит нашим аграриям подобрать то оборудование, которое будет полноценно выполнять весь комплекс агротехнологических работ», — подчеркнул Андрей Шинделов.
Министр отметил, что производственные площади ООО СП «Унисибмаш» сегодня оснащены современным оборудованием и технологической оснасткой для производства качественной и доступной сельскохозяйственной техники. На предприятии имеется парк необходимого металлообрабатывающего оборудования. В 2025 году у завода юбилей — 30 лет, за годы работы выпущено около 30 000 сельскохозяйственных машин.