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Posted 23 января, 08:39

Published 23 января, 08:39

Modified 23 января, 09:01

Updated 23 января, 09:01

Производство «Унисибмаш»

Губернатор Травников поручил помочь новосибирским аграриям с новой техникой

23 января 2025, 08:39
Фото: пресс-служба правительства НСО. Производство «Унисибмаш»
В 2025 году в Новосибирской области приобретут 842 единиц новой сельхозтехники на сумму 5,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

На предприятиях продолжается внедрение инноваций в производство, для аграриев по областной госпрограмме действуют меры господдержки для возмещения затрат на оборудование.

Господдержка аграриев входит в число приоритетных направлений региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» — изменения в программу утверждены Правительством региона — документ подписан Губернатором Андреем Травниковым 6 ноября, в период VII Агропродовольственного форума на тему «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности».

«Остаются актуальными те меры государственной поддержки, которые мы оказываем нашим аграриям. Объём государственной поддержки ежегодно возрастает» — подчеркнул Андрей Травников, подводя итоги года в сельском хозяйстве региона.

Импортозамещение является одним из основных направлений работы в сфере АПК. Сейчас устойчиво работают предприятия по изготовлению сельхозтехники различного уровня, класса и различной направленности для наших аграриев. В их число входят посевные комплексы, почвоообрабатывающая техника, техника для внесения средств защиты растений. На ООО СП «Унисибмаш» в ходе пресс-тура 23 января побывал заместитель Председателя Правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

«В регионе полным ходом идет процесс импортозамещения сельхозтехники и производственных комплексов для АПК, что сегодня особенно актуально. На многих наших предприятиях уже трудятся конструкторы, которые на основе научно-исследовательских работ внедряют инновационные технологии в сельскохозяйственное производство региона», — рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Госпрограмма для новосибирских аграриев предусматривает возмещение до 50% понесенных затрат на оборудование.

«Государственной поддержке подлежит 43 вида технических средств и оборудования для сельхозпроизводства, произведенных на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь. Безусловно, совместная работа министерства сельского хозяйства региона и производителей Российской сельхозтехники заключается в том, чтобы наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой. Это позволит нашим аграриям подобрать то оборудование, которое будет полноценно выполнять весь комплекс агротехнологических работ», — подчеркнул Андрей Шинделов.

Министр отметил, что производственные площади ООО СП «Унисибмаш» сегодня оснащены современным оборудованием и технологической оснасткой для производства качественной и доступной сельскохозяйственной техники. На предприятии имеется парк необходимого металлообрабатывающего оборудования. В 2025 году у завода юбилей — 30 лет, за годы работы выпущено около 30 000 сельскохозяйственных машин.

Лучшие новосибирские аграрии были награждены новыми автомобилями
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