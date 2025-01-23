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Posted 23 января, 06:17

Published 23 января, 06:17

Modified 23 января, 06:23

Updated 23 января, 06:23

Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске

Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске

23 января 2025, 06:17
Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай». Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске
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Апартаменты в Новосибирске продолжают привлекать инвесторов благодаря высокой доходности и удобному расположению. Проекты, такие как «Тайм Парк» от ГК «Расцветай», предлагают современные решения: готовые лоты с отделкой, инфраструктуру и перспективы роста доходов.
«Тайм Парк» —апартаменты в центре Новосибирска от ГК «Расцветай»
«Тайм Парк» —апартаменты в центре Новосибирска от ГК «Расцветай». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай»

Доля апартаментов в Новосибирске в общем количестве продаж объектов недвижимости города выросла с 6,2% в 2023 году до 8,6% по итогам прошлого года, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости областного центра Сергей Николаев.

«Норма прибыли от сдачи в аренду апартаментов выше, чем от сдачи в аренду квартир», — подчеркивает он.
«Апартаменты в Новосибирске покупают, как вариант сохранения и преумножения средств без лишних забот, — отметили в пресс-службе ГК „Расцветай“. — Для покупателей важна возможность приобрести апартаменты с отделкой, и сдавать их потом через управляющую компанию, получая стабильный доход. Востребованы апартаменты в центре города высокой степени готовности: так, в апарт-комплексе Тайм Парк в Новосибирске сейчас уже проводятся монолитные работы на 25 этаже, а весь объект будет сдан в этом году».

ГК «Расцветай» строит «Тайм Парк» в Новосибирске на первой линии Красного проспекта в районе ТЦ «Ройял парк», в пяти минутах от метро «Заельцовская» и «Гагаринская». За комплексом — зеленая зона вдоль реки Ельцовки. Проект наполнится инфраструктурой, доступной резидентам «по кнопке лифта» — ресепшен-менеджер, лобби для встреч и переговоров, кофейня, магазин, салоны красоты.

Лоты в комплексе от ГК «Расцветай» можно приобрести или в отделке white box или с готовым ремонтом под ключ. «Тайм Парк» в Новосибирске отличает широкая квартирография: лоты от однокомнатных студий до двухуровневых просторных апартаментов со свободной планировкой. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение просторным, из окон — прекрасный вид на зеленую зону, Красный проспект и площадь Калинина.

Стоимость апартаментов в «Тайм Парк» в Новосибирске стартует от 5,4 млн рублей*, это максимально выгодная цена в данной локации.

«Среди покупателей апартаментов в Новосибирске преобладают инвесторы, это выгодно на фоне роста туристического потока и популярности такой недвижимости как замены отелям», — рассказали в пресс-службе в ГК «Расцветай».
В апартаментах «Лофт.Науки» в Новосибирске пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения
В апартаментах «Лофт.Науки» в Новосибирске пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские решения. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай»

Еще один выгодный район для сдачи апартаментов в Новосибирске — центр левобережья, где удобно жить, учиться и работать. Здесь ГК «Расцветай» возводит «Лофт.Наука», единственный апарт-отель в городе с исторической архитектурой и двухуровневыми планировками в каждом лоте. Антресоли в каждом лоте проекта от ГК «Расцветай» помогают зонировать помещение, а огромные пятиметровые окна и «второй свет» придают помещению стиль и шарм.

«Планировка с антресолью удачна для творческой мастерской, креативного офиса, или второй квартиры для семьи, постоянно живущей за городом, специалистов, работающих вахтовым методом, студентов», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

ул. Станиславского, 25

 

ООО СЗ «Янтарь», ООО СЗ «Диадема». Проектные декларации на сайте: наш. дом.рф

 

*Цена действительна на момент публикации

#Новосибирск#Недвижимость
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