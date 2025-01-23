Как заработать на росте рынка апартаментов в Новосибирске

Лоты в комплексе от ГК «Расцветай» можно приобрести или в отделке white box или с готовым ремонтом под ключ. «Тайм Парк» в Новосибирске отличает широкая квартирография: лоты от однокомнатных студий до двухуровневых просторных апартаментов со свободной планировкой. Панорамное остекление обеспечивает хорошую освещенность и делает помещение просторным, из окон — прекрасный вид на зеленую зону, Красный проспект и площадь Калинина.