Красный проспект — самая длинная улица в мире? Развенчиваем главный миф Новосибирска

Многие новосибирцы ошибочно считают, что Красный проспект — самая длинная улица, то ли в России, то ли в мире. Этот миф укоренился в городских легендах, несмотря на то, что он не подтверждается никакими официальными данными. Реальность такова, что Красный проспект даже не самый длинный в Новосибирской области, не говоря уже о масштабах всего мира или хотя бы России.