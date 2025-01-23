Красный проспект — самая длинная улица в мире? Развенчиваем главный миф Новосибирска

Posted 23 января, 11:15
Published 23 января, 11:15
Modified 23 января, 11:17
Updated 23 января, 11:17
Многие новосибирцы ошибочно считают, что Красный проспект — самая длинная улица, то ли в России, то ли в мире. Этот миф укоренился в городских легендах, несмотря на то, что он не подтверждается никакими официальными данными. Реальность такова, что Красный проспект даже не самый длинный в Новосибирской области, не говоря уже о масштабах всего мира или хотя бы России.
Идея о «рекордной длине» Красного проспекта, возможно, появилась в начале 2000-х годов. Активное обсуждение планов продления проспекта в сторону северных районов города, таких как жилмассив «Родники», подпитывало слухи о его невероятной протяженности. Вдобавок, некоторые источники утверждали, что улица занесена в Книгу рекордов Гиннесса, однако это совершенно не соответствует действительности — до сих пор никто не зафикисровал наличие Красного проспекта в этой книге.
Красный проспект действительно является главной артерией Новосибирска. Его длина составляет около 6,7 км, о чем свидетельствуют данные картографических сервисов. Однако даже внутри города есть улицы, которые превосходят его по протяженности. Например, Гусинобродский тракт, протяженностью около 20 км, или улица Большевистская, которая также заметно длиннее.
Чтобы понять, насколько скромны параметры Красного проспекта, стоит рассмотреть примеры действительно длинных улиц в России. Например:
1. Восточный обход (Пермь) — длина составляет 22,6 км. Эта улица, которая служит обходной магистралью для транзитного транспорта, официально признана самой длинной в стране.
2. Вторая Продольная магистраль (Волгоград) — её длина достигает 50 км. Улица проходит через весь город, но формально разделена на отдельные сектора, что усложняет её признание единой улицей.
3. Софийская улица (Санкт-Петербург) — 18,5 км. Это одна из самых длинных непрерывных улиц в северной столице России.
4. Варшавское шоссе (Москва) — 19,4 км. Улица, соединяющая центр столицы с её южными окраинами, также значительно длиннее Красного проспекта.
5. Коммунистическая улица (Бурятия) — 17 км. Находится в селе Бичура, впечатляя своей протяженностью даже в сельской местности.
Если посмотреть на мировые примеры, Красный проспект и вовсе теряется на их фоне. Самой длинной улицей в мире официально считается Янг-стрит в Торонто, Канада. Её протяжённость в пределах городской черты достигает 56 км, а с учётом перехода в шоссе — около 1896 км. Однако последний показатель не учитывается, так как шоссе не считается частью улицы.
Часто можно услышать, что Красный проспект — не только длинный, но и «идеально прямой». Но если взглянуть на карту, становится очевидно, что улица имеет несколько изгибов, особенно в районе площади Ленина и северных кварталов. Это также ставит под сомнение утверждение о «самой длинной прямой улице».
Для сравнения, в России существует множество действительно прямых улиц. Например, проспект Ленина в Барнауле (7,72 км) или улица 40 лет ВЛКСМ в Волгограде (10 км) — они не имеют значительных изгибов и превосходят Красный проспект по этому параметру.
Легенды о «самой длинной» или «самой прямой» улице зачастую поддерживаются из патриотических соображений. Для жителей Новосибирска Красный проспект — не только географический, но и культурный символ города. Его историческая значимость, центральное расположение и архитектурные достопримечательности делают его предметом гордости.
«Я думаю всем хорошо известно, что Красный проспект заканчивается там, где течет река вторая Ельцовка, рядом с остановкой Северная. Именно здесь по указу царя от 18 февраля 1907 года заканчивалась граница земель Ново-Николаевска. И это символ того, что наш проспект остался где-то в XX или даже XIX веке. И мне кажется, надо продлять его, чтобы Красный проспект стел действительно самой длинной прямой улицей города», — отмечает старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Наталья Минина.
Однако важно помнить, что гордиться можно не только размерами или протяжённостью. Красный проспект уникален своей историей: его строительство началось в 1907 году, когда Новосибирск ещё назывался Ново-Николаевском. Первоначально улица называлась Николаевским проспектом, а в 1920 году была переименована в Красный в честь революционных событий.