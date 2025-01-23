Кроссовер пьяного водителя из Новосибирска передали военной части

Posted 23 января, 02:45
Published 23 января, 02:45
Modified 23 января, 02:47
Updated 23 января, 02:47
Водитель управлял автомобилем марки INFINITI FX 37. Его остановили сотрудники ГАИ. В другой раз он также сел за руль пьяным, а на машине не было госномеров.
На суде мужчина раскаялся. У него есть двое детей и на иждивении пожилой родственник. Эти моменты были учтены. Водителя признали виновным и назначили 300 часов обязательных работ. Также его лишили прав на два года.
Было решено конфисковать кроссовер. На прием к приставам, по решению долгов, приехала супруга должника. Тогда INFINITI и был арестован, а затем отправлен в военную часть. Стоимость такой машины с пробегом начинается от 1,8 млн рублей.