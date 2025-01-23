Масштабный ремонт за миллиард рублей — где в Новосибирске починят дороги в 2025 году

Городская администрация Новосибирска утвердила масштабный план ремонта дорог на 2025 год. Бюджет, выделенный на эти цели, составит 1,089,9 млн рублей, из которых 213,1 млн рублей поступят из областного бюджета, а основная часть — 876,8 млн рублей — из городского. В 2025 году на территории Новосибирска обновят более 10 километров дорог.