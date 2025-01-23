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Posted 23 января, 05:57

Published 23 января, 05:57

Modified 23 января, 05:59

Updated 23 января, 05:59

Знаки дорожных работ

Масштабный ремонт за миллиард рублей — где в Новосибирске починят дороги в 2025 году

23 января 2025, 05:57
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Знаки дорожных работ

В Новосибирске на ремонт дорог в 2025 году потратят больше 1 млрд рублей

В Новосибирске в 2025 году запланирован масштабный ремонт дорог в различных районах города. В мэрии города рассказали, где ожидать реконструкции.

Городская администрация Новосибирска утвердила масштабный план ремонта дорог на 2025 год. Бюджет, выделенный на эти цели, составит 1,089,9 млн рублей, из которых 213,1 млн рублей поступят из областного бюджета, а основная часть — 876,8 млн рублей — из городского. В 2025 году на территории Новосибирска обновят более 10 километров дорог.

«С учетом утвержденного финансирования в 2025 году и в соответствии с предварительными планами работ планируется провести комплексный ремонт более 10 км автомобильных дорог. В случае увеличения финансирования дополнительный перечень объектов ремонта будет сформирован по результатам экспертной (визуальной) диагностики в весенний период текущего года», — пояснили atas.info в горадминистрации.

Наиболее значимые участки ремонта:

  • Улица Мира — 2,4 км (продолжение работ, начатых в 2024 году);
  • Улица Бориса Богаткова — 0,9 км (от улицы Кошурникова до улицы Есенина);
  • Проспект Димитрова — 0,4 км (от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка);
  • Улица Ленина — 0,75 км (от проспекта Димитрова до Вокзальной магистрали);
  • Улица Техническая — 1,39 км;
  • Северный проезд — 2,3 км;
  • Улица Тружеников — 1,05 км.

Ряд других улиц, например, Пихтовая, Больничная, Даргомыжского и Гурьевская также попадут под комплексное обновление. Отметим, что ремонт коснется всех районов Новосибирска. Если бюджет будет увеличен, весной дополнительно проверят состояние дорог, чтобы внести новые участки в список ремонта. Районные администрации продолжат формировать детализированные планы после осмотров территорий.

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