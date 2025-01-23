Масштабный ремонт за миллиард рублей — где в Новосибирске починят дороги в 2025 году

Posted 23 января, 05:57
Published 23 января, 05:57
Modified 23 января, 05:59
Updated 23 января, 05:59
Городская администрация Новосибирска утвердила масштабный план ремонта дорог на 2025 год. Бюджет, выделенный на эти цели, составит 1,089,9 млн рублей, из которых 213,1 млн рублей поступят из областного бюджета, а основная часть — 876,8 млн рублей — из городского. В 2025 году на территории Новосибирска обновят более 10 километров дорог.
«С учетом утвержденного финансирования в 2025 году и в соответствии с предварительными планами работ планируется провести комплексный ремонт более 10 км автомобильных дорог. В случае увеличения финансирования дополнительный перечень объектов ремонта будет сформирован по результатам экспертной (визуальной) диагностики в весенний период текущего года», — пояснили atas.info в горадминистрации.
Наиболее значимые участки ремонта:
Ряд других улиц, например, Пихтовая, Больничная, Даргомыжского и Гурьевская также попадут под комплексное обновление. Отметим, что ремонт коснется всех районов Новосибирска. Если бюджет будет увеличен, весной дополнительно проверят состояние дорог, чтобы внести новые участки в список ремонта. Районные администрации продолжат формировать детализированные планы после осмотров территорий.