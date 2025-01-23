Названа реальная причина аномально теплой зимы в Новосибирске

Posted 23 января, 11:15
Published 23 января, 11:15
Modified 23 января, 11:17
Updated 23 января, 11:17
В декабре 2024 года в сети начали распространяются пугающие домыслы о «чудовищном супервулкане», якобы скрывающемся под Сибирью. Начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала редакции «Om1 Новосибирск», что не так с этими теориями.
Наталья объяснила, что на самом деле тепло в Новосибирскую область принесли циклоны. Эти циклоны по Северному побережью Арктики смещаются через Северо-Запад России и приносят нам теплужю влажную воздушную массу. Синоптик поясняет, что в следствие этого вся наша европейская территория России достаточно тёплая: в Москве, Санкт-Петербурге даже снежного покрова нет фактически. А вот на Юго-Восток Западной Сибири тепло приходит через Средний Урал, добавила Наталья Кичанова.
Ранее на Новосибирскую область обрушился ураганный ветер, в связи с которым даже пришлось перекрыть федеральные трассы.