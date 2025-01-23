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Posted 23 января, 11:15

Published 23 января, 11:15

Modified 23 января, 11:17

Updated 23 января, 11:17

Легенда о влиянии вулкана — правда или миф

Названа реальная причина аномально теплой зимы в Новосибирске

23 января 2025, 11:15
Фото: 1MI. Легенда о влиянии вулкана — правда или миф
Сибиряки отмечают, что средняя температура этой зимой гораздо выше привычного. В социальных сетях начали появляться различные мифы и догадки. Эксперт опровергла домыслы пользователей интернета, назвав реальную причину отсутствия холодов в регионе.

В декабре 2024 года в сети начали распространяются пугающие домыслы о «чудовищном супервулкане», якобы скрывающемся под Сибирью. Начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова рассказала редакции «Om1 Новосибирск», что не так с этими теориями.

Наталья объяснила, что на самом деле тепло в Новосибирскую область принесли циклоны. Эти циклоны по Северному побережью Арктики смещаются через Северо-Запад России и приносят нам теплужю влажную воздушную массу. Синоптик поясняет, что в следствие этого вся наша европейская территория России достаточно тёплая: в Москве, Санкт-Петербурге даже снежного покрова нет фактически. А вот на Юго-Восток Западной Сибири тепло приходит через Средний Урал, добавила Наталья Кичанова.

Ранее на Новосибирскую область обрушился ураганный ветер, в связи с которым даже пришлось перекрыть федеральные трассы.

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