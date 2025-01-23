Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи

Анискин, которого часто называют «Новосибирским Левшой», увлекается микроминиатюрой с 1998 года. В его коллекции — такие уникальные работы, как «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», а также самая маленькая в мире копия картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». В 2019 году его миниатюрная копия советской монеты «Золотой червонец» вошла в Книгу рекордов Гиннесса.