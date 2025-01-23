Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи

Posted 23 января, 00:19
Published 23 января, 00:19
Modified 23 января, 00:19
Updated 23 января, 00:19
Владимир Анискин, известный новосибирский художник-микроминиатюрист, представил новую работу — миниатюрную копию картины Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Размер его произведения вместе с рамкой составляет всего 12×10 мм. Для работы мастер использовал масляные краски и кисточку, сделанную из одного волоска. На создание миниатюры ушло 2,5 месяца кропотливого труда.
«Не судите строго — художественного образования у меня нет», — написал Анискин в своем сообщении в социальных сетях.
Новая работа Анискина — часть серии миниатюрных копий полотен знаменитых художников. Сейчас мастер завершает миниатюру «Джоконды» Леонардо да Винчи и работает над «Мадонной Литтой», а также новой версией «Девушки с жемчужной сережкой». Мастер планирует создать до 15 работ.
Анискин, которого часто называют «Новосибирским Левшой», увлекается микроминиатюрой с 1998 года. В его коллекции — такие уникальные работы, как «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке», а также самая маленькая в мире копия картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». В 2019 году его миниатюрная копия советской монеты «Золотой червонец» вошла в Книгу рекордов Гиннесса.