Новосибирский лох восхитил жителей Китая

Среди таких был сыр с ягодами лоха. По-другому она называется джигида. Осенью прошлого года доцент кафедры НГАУ отправилась в командировку, где представила китайским коллегам сыр из Сибири. Китайцы оказались в восторге от его вкуса, передают «Новосибирские новости».