Новосибирский лох восхитил жителей Китая

Posted 23 января, 04:50
Published 23 января, 04:50
Modified 23 января, 04:52
Updated 23 января, 04:52
В новосибирском аграрном университете два года назад открылась лабораторная. Там проводят практику студенты и экспериментируют преподаватели. Профессионалы разрабатывают новые молочные продукты.
Среди таких был сыр с ягодами лоха. По-другому она называется джигида. Осенью прошлого года доцент кафедры НГАУ отправилась в командировку, где представила китайским коллегам сыр из Сибири. Китайцы оказались в восторге от его вкуса, передают «Новосибирские новости».
В скором времени они желают повторить рецепт от новосибирцев. В Харбине откроется международная лаборатория в аграрном университете по производству молочных продуктов. Сотрудничество с сибирскими учеными поможет удачно обменяться опытом.