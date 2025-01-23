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Posted 23 января, 04:50

Published 23 января, 04:50

Modified 23 января, 04:52

Updated 23 января, 04:52

Сыр понравился китайцам

Новосибирский лох восхитил жителей Китая

23 января 2025, 04:50
Фото: Изображение Midjourney. Сыр понравился китайцам

Китайцы оказались в восторге от сыра с ягодами лоха из Новосибирска

Китайцам понравился сыр из Новосибирска, о чем рассказали его изготовители.

В новосибирском аграрном университете два года назад открылась лабораторная. Там проводят практику студенты и экспериментируют преподаватели. Профессионалы разрабатывают новые молочные продукты.

Среди таких был сыр с ягодами лоха. По-другому она называется джигида. Осенью прошлого года доцент кафедры НГАУ отправилась в командировку, где представила китайским коллегам сыр из Сибири. Китайцы оказались в восторге от его вкуса, передают «Новосибирские новости».

В скором времени они желают повторить рецепт от новосибирцев. В Харбине откроется международная лаборатория в аграрном университете по производству молочных продуктов. Сотрудничество с сибирскими учеными поможет удачно обменяться опытом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ученые#Китай#НГАУ
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