Новосибирцам рассказали, как решают проблемы с детьми мигрантов

Posted 23 января, 12:39
Published 23 января, 12:39
Modified 23 января, 12:42
Updated 23 января, 12:42
Надежда Болтенко рассказала Сиб.фм о том, что в регионе наблюдается рост числа несовершеннолетних детей иностранных граждан.
Часто такие дети оказываются в центрах временного содержания, в том случае, если правоохранительные органы задерживают их в общественных местах.
Надежда отмечает, что важно сделать возможным для детей получение обязательного образования. Кроме того, в специальных центрах проводят дополнительные занятия по русскому языку.
Надежда рассказала, что при возникновении особенно сложных ситуаций, например, когда обоих родителей, или одного из них депортируют, а ребёнок остаётся на территории России, специалисты выстраивать взаимодействие с консульствами и диаспорами, чтобы пристроить детей.