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Posted 23 января, 12:39

Published 23 января, 12:39

Modified 23 января, 12:42

Updated 23 января, 12:42

Дети мигрантов

Новосибирцам рассказали, как решают проблемы с детьми мигрантов

23 января 2025, 12:39
Фото: Изображение Midjourney. Дети мигрантов
Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области рассказала, как в регионе решают проблемы детей мигрантов.

Надежда Болтенко рассказала Сиб.фм о том, что в регионе наблюдается рост числа несовершеннолетних детей иностранных граждан.

Часто такие дети оказываются в центрах временного содержания, в том случае, если правоохранительные органы задерживают их в общественных местах.

Надежда отмечает, что важно сделать возможным для детей получение обязательного образования. Кроме того, в специальных центрах проводят дополнительные занятия по русскому языку.

Надежда рассказала, что при возникновении особенно сложных ситуаций, например, когда обоих родителей, или одного из них депортируют, а ребёнок остаётся на территории России, специалисты выстраивать взаимодействие с консульствами и диаспорами, чтобы пристроить детей.

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