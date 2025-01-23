Новосибирцам рассказали, как решают проблемы с детьми мигрантов

Надежда рассказала, что при возникновении особенно сложных ситуаций, например, когда обоих родителей, или одного из них депортируют, а ребёнок остаётся на территории России, специалисты выстраивать взаимодействие с консульствами и диаспорами, чтобы пристроить детей.