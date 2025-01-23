Оформили кредит, а обучения нет: студенты Urban University намерены дойти до Путина

Posted 23 января, 11:21
Published 23 января, 11:21
Modified 23 января, 11:23
Updated 23 января, 11:23
Urban University — образовательная онлайн-площадка, о которой стали активно говорить в январе 2025 года. Людям из разных регионов России обещали обучение в сфере технологий, а также оказание содействия при трудоустройстве и сертификацией. Однако многие, после того как повелись на яркие рекламные лозунги, оказались сильно разочарованы в деятельности организации — студенты говорят, что качество обучения оказалось на низком уровне, а вместе с тем у них теперь выстроилась целая цепочка финансовых проблем
Справка
Согласно данным системы СПАРК, Urban University зарегистрирован как ООО «Эдэкс» в Республике Татарстан 2 августа 2023 года. Основным направлением деятельности компании заявлена разработка программного обеспечения. Организация имеет статус микропредприятия с уставным капиталом 20 тысяч рублей и одного официального сотрудника. Финансовая отчетность за 2023 год демонстрирует доход в размере 3,57 млн рублей при расходах 30,79 млн рублей, что привело к убыткам в 27,56 млн рублей и отрицательным чистым активам. При этом компания уплатила налогов на сумму 43 тысячи рублей.
Компания находится под руководством Тимура Рамиловича Калимуллина. Помимо Urban University, он является совладельцем и президентом футбольных клубов «Алга» и «Сокол», а также руководит «Городской академией „Урбан“». В судах в настоящее время рассматриваются два иска на сумму 313 тысяч рублей, связанные с невыполнением компанией своих обязательств.
Первоначальные рекламные материалы Urban University не зависимо от региона обещали студентам выгодные условия. Важным моментом для многих было предложение рассрочки на оплату курса. Кроме того, по словам учащихся, представители университета заявляли, что первые полгода обязанности по оплате рассрочки возьмет на себя само учреждение. Однако, как оказалось позже, речь шла не о рассрочке, а о кредите с высокими процентами, о которых тщательно умалчивалось при первых встречах по видеосвязи.
«Я спросила почему я должна сразу всё оплатить? А вдруг я не смогу учиться, хотя бы по причине того что IT-профессия может оказаться для меня сложной и я просто её не осилю. На что мужчина, с которым я разговаривала по видеосвязи, мне ответил что они дают всем студентам 10 пробных дней, как раз для того, чтобы понять подходит данная профессия или нет, а также сможет или не сможет студент обучаться. Виктор уверял меня что если я захочу отказаться, то я очень легко смогу это сделать! А по факту, как из секты, — фиг выберешься! — делится с atas.info своей историей жительница Новосибирска Олеся. — В итоге на моё имя взяли кредит, деньги поступили на счет университета. Изначально мне объяснили условия оплаты. Первые пол года платит университета, а потом я. По их условиям через полгода они меня уже устраивают сначала на оплачиваемую стажировку, а затем и на работу».
Во время видеозвонка представитель школы сделал для женщины презентацию. На одном из слайдов, который запечатлела Олеся, речь шла, как раз, о рассрочке. Однако, как утверждает сибирячка и другие студенты, в реальности это оказалась вовсе не рассрочка, а кредит с высокими процентами (в правилах говорилось о компенсации только тела кредита, согласно п. 5.5 и п. 5.8. правил акции).
Другие студенты также сообщают, что условия рассрочки, обсуждавшиеся на встречах, оказывались рекламной уловкой, так как в договоре был указан займ. Ирина, еще одна студентка, также столкнулась с подобной ситуацией. Она пояснила:
«На встрече мне начали обещать золотые горы. Вишенка на торте — стоимость обучения. Мой курс стоил 133 000 рублей. Мне рассказали про рассрочку, 6 месяцев из которой они оплачивают сами. После полугода меня якобы трудоустраивают и я уже дальше сама плачу за рассрочку. Я говорю, что мне надо подумать, меня торопят: у нас последний день акции, успевайте. Не успеете — упустите такой шанс».
«Мне предложили акцию, мол учитесь сейчас, а оплачивать начинаете после 6 месяца — предоставляют беспроцентную рассрочку на 2 года в Т-Банке. Гарантировали оплату стажировки в 10 тысяч рублей в месяц, что вполне должно хватить на оплату рассрочки, — дополнила еще одна сибирячка Софья*. — В январе во флудилке группа начала обсуждать качество обучения, просрочку оплаты за кредит и подняли тему судебного иска. Группу тут же закрыли и удалили все сообщения о судебных исках и просрочке платежа.
В аналогичной ситуации — с долгом и без ответов оказались и другие ученики курсов. Правда, некоторые изначально поняли, что берут на свое имя кредит под огромный процент. Тем не менее, деньги за обучение они все равно хотят вернуть — пусть по другой причине.
Вместо обещанного качественного обучения студенты столкнулись с задержками, отсутствием связи с преподавателями и кураторским составом, а также исчезновением материалов курса, что также сподвигло многих расторгнуть договор с организацией и требовать возврата средств.
Некоторые студенты сразу после начала обучения ужаснулись от качества материала. В разговоре с atas.info многие отметили, что на первых встречах им обещали ежедневные лекции по 1-1,5 часа, но вместо этого они получили короткие справочные видео на 10 минут.
«Начала учится и поняла, что уровень уроков оставляет желать лучшего. Сама система обучения в принципе слабая. Открываются уроки каждый день., но в уроке видео минут на 10-20. Информации полезной в этих видео минут на 5. Полезную информацию в итоге я добирала на сторонних бесплатных источниках», — негодует София.
Кроме того, студенты отмечают, что обещанная проверка домашних заданий и индивидуальных консультаций вскоре исчезла.
«Мне была важна обратная связь на домашнее задание. Подумала, что инфу сама найду, но пусть хоть домашки проверяют и дают обратную связь. До ноября месяца домашки проверяли и давали обратную связь. Но сроки проверки не соответствовали заявленным — ждать приходилось от 1,5 до 3 недель. В декабре резко сменились кураторы и преподаватель, который информацию выдавал довольно скудно и несколько плавал в теме. На данный момент последняя отправленная работа не проверена уже 2 недели», — делится ученица София.
Студенты оказались в ситуации, когда они больше не могли получить обратную связь, а курс, за который они заплатили, оказался невыполнимым — полноценное общение с представителями организации просто пропало.
«До 26 декабря, в принципе, у меня никаких претензий по преподаванию к Urban не было. Но на новогодние праздники они ушли на отдых, а потом вот так вот резко все пропали. Сейчас они, получается, позакрывали все чаты, преподаватели не отвечают. Кураторы не отвечают, вебинары не проводятся. Они пишут, что они поменяли формат обучения, что он у них теперь новый будет. Сделали какую-то общую группу, и то закрытую», — делится своим опытом Ирина.
Аналогичных проблемы возникли почти у всех, кто проходил обучение в этот период. Это и подтолкнуло студентов к тому, чтобы начать процесс возврата средств. Правда, он затянулся.
После того как студенты решили расторгнуть договор, вернуть деньги оказалось практически невозможно. В основном, студенты сталкиваются с игнорированием запросов на возврат средств, а в ответ на обращения, по их словам, приходят лишь шаблонные письма, из которых ничего конкретного не следует.
«19 января я написала заявление о расторжении договора и возврате денежных средств. Ну и вот пока что мне приходят стандартные шаблонные отписки, — делится Ирина. — Из службы поддержки один раз позвонил молодой человек и начал уговаривать: „Подождите-подождите, останьтесь, сейчас все будет хорошо“. Я отказалась и потребовала возврат средств, на что мне сказали, что у меня все равно не получится ничего вернуть».
Студенты сообщают, что представители Urban University продолжают настаивать на том, чтобы обучение всё-таки было продолжено, предлагая заморозить обучение на несколько месяцев, что по сути, как считает учащиеся, лишь очередная уловка.
В некоторых случаях договор не получилось расторгнуть даже сразу после его заключения.
«На следующий день после заключения договора я проснулась и чётко осознала что по сути я взяла на себя не маленький кредит и в случае не соблюдения условий договора с их стороны выплачивать то его мне! Я запаниковала и полезла в интернет читать отзывы! И о ужас — куча комментариев о том, что Urban — мошенники. Я заключила 24 декабря и уже 26 попросила расторгнуть его. Я решила не затягивать с отказом раз столько негативных отзывов в интернете. Мне перезвонили из отдела заботы и начались долгие уговоры остаться у них на обучение. Предлагали продлить льготный период, предлагали заморозить обучение на полгода. Перед Новым годом они все-таки выслали письмо на возврат средств», — делится студентка Олеся.
В Новый год сотрудники организации ушли на каникулы и уже не вернули деньги. 14 января женщина повторно написала заявление, но с тех пор ей никто не ответил.
Сейчас все те, кто заключал договор с онлайн-школой, организовали свое сообщество и пытаются коллективно вернуть деньги. Студенты намерены обращаться в суд, полицию, прокуратуру и следственный комитет. А некоторые даже заявляют о намерениях дойти до президента РФ Владимира Путина.
Ранее atas.info направил запрос в Urban University, но на момент публикации, никто не предоставил ответ.