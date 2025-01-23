Оформили кредит, а обучения нет: студенты Urban University намерены дойти до Путина

Первоначальные рекламные материалы Urban University не зависимо от региона обещали студентам выгодные условия. Важным моментом для многих было предложение рассрочки на оплату курса. Кроме того, по словам учащихся, представители университета заявляли, что первые полгода обязанности по оплате рассрочки возьмет на себя само учреждение. Однако, как оказалось позже, речь шла не о рассрочке, а о кредите с высокими процентами, о которых тщательно умалчивалось при первых встречах по видеосвязи.