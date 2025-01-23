От счастья слезы на глазах: В Новосибирске ввели еще один долгострой

Posted 23 января, 10:59
Published 23 января, 10:59
Modified 23 января, 11:01
Updated 23 января, 11:01
Многоэтажный жилой дом № 56 по ул. Красина начали строить еще 12 лет назад, однако застройщик не выполнил свои обязательства и не смог своевременно сдать объект. По жалобам сибиряков, прокуратура взяла введение дома в эксплуатацию на контроль.
Чтобы решить проблему долгостроя, региональные власти приняли решение передать застройку ЖСК «На Красина». Таким образом, в январе 2025 года совместными усилиями органов региональной власти и местного самоуправления, под координацией региональной прокуратуры, возведение долгостроя было завершено, и более 120 вкладчиков получили свои квартиры.
Ранее обманутые новосибирцы вышли на пикет, чтобы привлечь внимание к двум проблемным строительным организациям. Учредитель новосибирской строительной организации был арестован.