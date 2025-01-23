От счастья слезы на глазах: В Новосибирске ввели еще один долгострой

Многоэтажный жилой дом № 56 по ул. Красина начали строить еще 12 лет назад, однако застройщик не выполнил свои обязательства и не смог своевременно сдать объект. По жалобам сибиряков, прокуратура взяла введение дома в эксплуатацию на контроль.