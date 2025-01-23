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Posted 23 января, 10:59

Published 23 января, 10:59

Modified 23 января, 11:01

Updated 23 января, 11:01

Стройка

От счастья слезы на глазах: В Новосибирске ввели еще один долгострой

23 января 2025, 10:59
Фото: 1MI. Стройка

В Новосибирске люди получили жилье в долгострое на улице Красина

В Новосибирске свое законное жилье удалось получить десяткам ранее обманутых дольщиков. Дом на ул. Красина, д. 56 ввели в эксплуатацию под надзором властей и прокуратуры.

Многоэтажный жилой дом № 56 по ул. Красина начали строить еще 12 лет назад, однако застройщик не выполнил свои обязательства и не смог своевременно сдать объект. По жалобам сибиряков, прокуратура взяла введение дома в эксплуатацию на контроль.

Чтобы решить проблему долгостроя, региональные власти приняли решение передать застройку ЖСК «На Красина». Таким образом, в январе 2025 года совместными усилиями органов региональной власти и местного самоуправления, под координацией региональной прокуратуры, возведение долгостроя было завершено, и более 120 вкладчиков получили свои квартиры.

Ранее обманутые новосибирцы вышли на пикет, чтобы привлечь внимание к двум проблемным строительным организациям. Учредитель новосибирской строительной организации был арестован.

В Новосибирске арестовали учредителя ООО «Строй-Плюс»
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