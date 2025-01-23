Пенсии повышают — кто получит прибавку и насколько вырастут выплаты

Posted 23 января, 05:55
Published 23 января, 05:55
Modified 23 января, 05:57
Updated 23 января, 05:57
В России вырастут пенсии. Такое заявление сделал Владимир Путин 22 января. Глава государства потребовал от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с индексацией.
Речь идет о страховых пенсиях. В настоящий момент они не проиндексированы на фактическую инфляцию. Сейчас она составляет 9,5%.
Близится конец января. Президент поручил проиндексировать выплаты задним числом, то есть за первый месяц 2025 года россияне получат свою денежную прибавку. Выплатят ее уже в феврале.
Тем временем депутаты Госдумы не исключают возможность поднятия всех пенсий в стране. Эта инициатива только обсуждается.