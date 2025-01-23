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Posted 23 января, 05:55

Published 23 января, 05:55

Modified 23 января, 05:57

Updated 23 января, 05:57

Пенсии поднимут

Пенсии повышают — кто получит прибавку и насколько вырастут выплаты

23 января 2025, 05:55
Фото: 1MI. Пенсии поднимут

Пенсии жителей Новосибирской области проиндексируют на 9,5%

В Новосибирской области повысят пенсии, о чем распорядился президент России.

В России вырастут пенсии. Такое заявление сделал Владимир Путин 22 января. Глава государства потребовал от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с индексацией.

Речь идет о страховых пенсиях. В настоящий момент они не проиндексированы на фактическую инфляцию. Сейчас она составляет 9,5%.

Близится конец января. Президент поручил проиндексировать выплаты задним числом, то есть за первый месяц 2025 года россияне получат свою денежную прибавку. Выплатят ее уже в феврале.

Тем временем депутаты Госдумы не исключают возможность поднятия всех пенсий в стране. Эта инициатива только обсуждается.

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