Под Новосибирском без тепла остались десятки домов: на улице 20-градусный мороз

20 многоквартирных жилых домов остались без отопления в селе Криводановка в пригороде Новосибирска. Так же батареи остыли в сельской школе, детском саду и местном доме культуре. Причиной отключения стала авария на тепломагистрали, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.