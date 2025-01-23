Под Новосибирском без тепла остались десятки домов: на улице 20-градусный мороз

Posted 23 января, 08:16
Published 23 января, 08:16
Modified 23 января, 08:18
Updated 23 января, 08:18
20 многоквартирных жилых домов остались без отопления в селе Криводановка в пригороде Новосибирска. Так же батареи остыли в сельской школе, детском саду и местном доме культуре. Причиной отключения стала авария на тепломагистрали, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Восстановлением теплоснабжения занимаются рабочие ООО «Криводановская теплогенерирующая компания». Как пишут жители села в соцсетях, авария произошла в 3 часа ночи, сейчас температура в квартирах опустилась до +18 градусов. Термометры за окном показывают 20 градусов ниже нулевой отметки. О сроках устранения аварии коммунальщики не сообщают.
В Новосибирске, тем временем, бойцы МЧС продолжают тушить пожар в колледже питания.