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Posted 23 января, 08:16

Published 23 января, 08:16

Modified 23 января, 08:18

Updated 23 января, 08:18

За сутки температура в регионе упала на 20 градусов

Под Новосибирском без тепла остались десятки домов: на улице 20-градусный мороз

23 января 2025, 08:16
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. За сутки температура в регионе упала на 20 градусов

Под Новосибирском в -20 из-за аварии на сетях без тепла остались десятки домов

Авария на теплосетях произошла в поселке Криводановка, сообщили в региональном управлении МЧС.

20 многоквартирных жилых домов остались без отопления в селе Криводановка в пригороде Новосибирска. Так же батареи остыли в сельской школе, детском саду и местном доме культуре. Причиной отключения стала авария на тепломагистрали, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Восстановлением теплоснабжения занимаются рабочие ООО «Криводановская теплогенерирующая компания». Как пишут жители села в соцсетях, авария произошла в 3 часа ночи, сейчас температура в квартирах опустилась до +18 градусов. Термометры за окном показывают 20 градусов ниже нулевой отметки. О сроках устранения аварии коммунальщики не сообщают.

В Новосибирске, тем временем, бойцы МЧС продолжают тушить пожар в колледже питания.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Отопление#Мороз#Трубопровод
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