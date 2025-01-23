Пользователей iPhone предупредили о рисках потери денег — как этого избежать

Пользователи любого смартфона могут быть в зоне риска, скачав фальшивое приложение банка. Больше всего это актуально для владельцев iPhone. На телефон данной компании сейчас нельзя скачивать официальные приложения из-за санкций. На гаджет устанавливают либо веб-версию приложений, либо скачивают банки через специальное оборудование.