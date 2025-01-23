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Posted 23 января, 02:20

Published 23 января, 02:20

Modified 23 января, 02:22

Updated 23 января, 02:22

Есть множество рисков

Пользователей iPhone предупредили о рисках потери денег — как этого избежать

23 января 2025, 02:20
Фото: 1MI. Есть множество рисков

В Новосибирске пользователей iPhone предупредили о рисках потери денег

Владельцев iPhone предупредили об опасности потери денег, о чем сообщает Роскачество.

Пользователи любого смартфона могут быть в зоне риска, скачав фальшивое приложение банка. Больше всего это актуально для владельцев iPhone. На телефон данной компании сейчас нельзя скачивать официальные приложения из-за санкций. На гаджет устанавливают либо веб-версию приложений, либо скачивают банки через специальное оборудование.

Однако в онлайн-магазине сейчас представлены поддельные банки. Отличить их возможно. Для этого важно прочитать отзывы, посмотреть количество оценок.

Также мошенники подделывают дизайн приложений. В случае скачивания неоригинального банка, пользователи рискуют передать данные третьим лицам и лишиться денег.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Банки#Мошенники#Телефон
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