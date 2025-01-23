Пользователей iPhone предупредили о рисках потери денег — как этого избежать

Posted 23 января, 02:20
Published 23 января, 02:20
Modified 23 января, 02:22
Updated 23 января, 02:22
Пользователи любого смартфона могут быть в зоне риска, скачав фальшивое приложение банка. Больше всего это актуально для владельцев iPhone. На телефон данной компании сейчас нельзя скачивать официальные приложения из-за санкций. На гаджет устанавливают либо веб-версию приложений, либо скачивают банки через специальное оборудование.
Однако в онлайн-магазине сейчас представлены поддельные банки. Отличить их возможно. Для этого важно прочитать отзывы, посмотреть количество оценок.
Также мошенники подделывают дизайн приложений. В случае скачивания неоригинального банка, пользователи рискуют передать данные третьим лицам и лишиться денег.