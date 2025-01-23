Появились подробности пожара в новосибирском колледже питания

Как передают очевидцы, огонь охватил несколько этажей. По неофициальной информации, выгорел кабинет на 3-м этаже, а также огонь перебросился на 4-й этаж. На месте дежурят огнеборцы. Они пытаются бороться с пожаром. По какой причине случилось ЧП, а также есть ли пострадавшие, в МЧС уточнят позже.