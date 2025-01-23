Появились подробности пожара в новосибирском колледже питания

Posted 23 января, 06:40
Published 23 января, 06:40
Modified 23 января, 06:42
Updated 23 января, 06:42
Инцидент случился днем 23 января. На улице Геодезическая произошло возгорание в колледже питания, проинформировали в единой диспетчерской службе.
Как передают очевидцы, огонь охватил несколько этажей. По неофициальной информации, выгорел кабинет на 3-м этаже, а также огонь перебросился на 4-й этаж. На месте дежурят огнеборцы. Они пытаются бороться с пожаром. По какой причине случилось ЧП, а также есть ли пострадавшие, в МЧС уточнят позже.
Недавно два крупных ТРЦ в Новосибирске эвакуировали. В полицию поступила информация о возможном минировании. Однако она не подтвердилась. Взрывчатку правоохранители не нашли.