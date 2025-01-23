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Posted 23 января, 06:40

Published 23 января, 06:40

Modified 23 января, 06:42

Updated 23 января, 06:42

Горит колледж

Появились подробности пожара в новосибирском колледже питания

23 января 2025, 06:40
Фото: Яндекс. Карты. Горит колледж
В Новосибирске горит колледж питания, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент случился днем 23 января. На улице Геодезическая произошло возгорание в колледже питания, проинформировали в единой диспетчерской службе.

Как передают очевидцы, огонь охватил несколько этажей. По неофициальной информации, выгорел кабинет на 3-м этаже, а также огонь перебросился на 4-й этаж. На месте дежурят огнеборцы. Они пытаются бороться с пожаром. По какой причине случилось ЧП, а также есть ли пострадавшие, в МЧС уточнят позже.

Недавно два крупных ТРЦ в Новосибирске эвакуировали. В полицию поступила информация о возможном минировании. Однако она не подтвердилась. Взрывчатку правоохранители не нашли.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Колледж
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