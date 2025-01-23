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Posted 23 января, 06:22

Published 23 января, 06:22

Modified 23 января, 06:24

Updated 23 января, 06:24

Подробности неизвестны

Пожар произошел в новосибирском колледже питания — что известно

23 января 2025, 06:22
Фото: 1MI. Подробности неизвестны

В Новосибирске произошел пожар в колледже питания

В Новосибирске случился пожар в колледже питания, о чем сообщает единая служба 112.

По оперативной информации, все произошло в 12 часов 23 января. Сообщалось, что в колледже питания произошел пожар. Образовательное заведение находится на улице Геодезическая, 15.

В настоящий момент к ЧП задействованы все службы. Подробности уточняются. Также в Новосибирске была эвакуирована гимназия из-за угрозы минирования. Произошло это после новогодних каникул.

В прошлом году в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного звонка о возможном террористическом акте. Спустя два дня позвонили и в другую школу. Однако угроза была ложной.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Колледж
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