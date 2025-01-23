Пожар произошел в новосибирском колледже питания — что известно

Posted 23 января, 06:22
Published 23 января, 06:22
Modified 23 января, 06:24
Updated 23 января, 06:24
По оперативной информации, все произошло в 12 часов 23 января. Сообщалось, что в колледже питания произошел пожар. Образовательное заведение находится на улице Геодезическая, 15.
В настоящий момент к ЧП задействованы все службы. Подробности уточняются. Также в Новосибирске была эвакуирована гимназия из-за угрозы минирования. Произошло это после новогодних каникул.
В прошлом году в гимназии №9 была проведена экстренная эвакуация после анонимного звонка о возможном террористическом акте. Спустя два дня позвонили и в другую школу. Однако угроза была ложной.