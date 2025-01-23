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Posted 23 января, 07:51

Published 23 января, 07:51

Modified 23 января, 07:53

Updated 23 января, 07:53

Огонь потушили

«Пригорело»: жители Новосибирска активно комментируют пожар в кулинарном колледже

23 января 2025, 07:51
Фото: 1MI. Огонь потушили

В МЧС назвали подробности пожара в новосибирском кулинарном колледже

Появились подробности пожара в новосибирском колледже питания: их озвучили в МЧС.

В колледже питания, что на Геодезической улице, случился пожар. Там сработала сигнализация. На место прибыли огнеборцы. Возгорание было в кабинете на третьем этаже. Он выгорел полностью.

Огонь потушили. Площадь горения составила 15 квадратов. Ранее очевидцы сообщали, что пожар охватил и 4-й этаж, однако в МЧС эту информацию не подтвердили.

Видео: АСТ-54.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют скрытые очаги горения. Проезд к колледжу временно перекрыли. ЧП обошлось без пострадавших. Все студенты и педагоги вовремя эвакуировались без посторонней помощи. Жители Новосибирска с юмором отнеслись к происшествию, однако обеспокоенные родители пытаются донести до комментаторов, что шутки в данном инциденте неуместны.

«Пригорело»;
«шашлык поди жарили?»;
«Стейк глубокой прожарки готовили»;
«Горелая шарага готова»;
«Наверно готовили по рецепту Высоцкой»;
«Стебаться грешно. А если бы там были ваши близкие?».
Появились подробности пожара в новосибирском колледже питания
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Суд#МЧС
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