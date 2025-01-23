«Пригорело»: жители Новосибирска активно комментируют пожар в кулинарном колледже

Posted 23 января, 07:51
Published 23 января, 07:51
Modified 23 января, 07:53
Updated 23 января, 07:53
В колледже питания, что на Геодезической улице, случился пожар. Там сработала сигнализация. На место прибыли огнеборцы. Возгорание было в кабинете на третьем этаже. Он выгорел полностью.
Огонь потушили. Площадь горения составила 15 квадратов. Ранее очевидцы сообщали, что пожар охватил и 4-й этаж, однако в МЧС эту информацию не подтвердили.
Сейчас сотрудники ведомства проверяют скрытые очаги горения. Проезд к колледжу временно перекрыли. ЧП обошлось без пострадавших. Все студенты и педагоги вовремя эвакуировались без посторонней помощи. Жители Новосибирска с юмором отнеслись к происшествию, однако обеспокоенные родители пытаются донести до комментаторов, что шутки в данном инциденте неуместны.
«Пригорело»;
«шашлык поди жарили?»;
«Стейк глубокой прожарки готовили»;
«Горелая шарага готова»;
«Наверно готовили по рецепту Высоцкой»;
«Стебаться грешно. А если бы там были ваши близкие?».