«Пригорело»: жители Новосибирска активно комментируют пожар в кулинарном колледже

Сейчас сотрудники ведомства проверяют скрытые очаги горения. Проезд к колледжу временно перекрыли. ЧП обошлось без пострадавших. Все студенты и педагоги вовремя эвакуировались без посторонней помощи. Жители Новосибирска с юмором отнеслись к происшествию, однако обеспокоенные родители пытаются донести до комментаторов, что шутки в данном инциденте неуместны.