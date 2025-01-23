Регион получит деньги на очистку воздуха в Искитиме — что сделают в 2025 году

Posted 23 января, 06:49
Published 23 января, 06:49
Modified 23 января, 07:05
Updated 23 января, 07:05
В 2025 году начинается реализация мероприятий федеральной программы «Чистый воздух» в городе Искитим Новосибирской области. На первом этапе предполагается вложить 25 миллионов рублей совокупно из федерального и регионального бюджетов. Для контроля за ходом работ создан специальный штаб, который возглавил губернатор Андрей Травников.
«Планируется в этом году разработать проект на строительство газовой котельной в микрорайоне Ложок, а со следующего года начать реализацию. А в этом году не менее 25 домов перевести на газовое отопление с угольного», — сообщил в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента Atas.Info начальник управления использования природных ресурсов регионального Минприроды Евгений Стукалин.
В четверг, 23 января, в Искитиме пройдет большое совещание, посвященное первым шагам в реализации проекта, добавил Стукалин.
Программа Чистый воздух» рассчитана до 2030 года. К этому времени содержание вредных примесей в атмосфере Искитима должно быть снижено вдвое.