Регион получит деньги на очистку воздуха в Искитиме — что сделают в 2025 году

В 2025 году начинается реализация мероприятий федеральной программы «Чистый воздух» в городе Искитим Новосибирской области. На первом этапе предполагается вложить 25 миллионов рублей совокупно из федерального и регионального бюджетов. Для контроля за ходом работ создан специальный штаб, который возглавил губернатор Андрей Травников.