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Posted 23 января, 06:49

Published 23 января, 06:49

Modified 23 января, 07:05

Updated 23 января, 07:05

Воздух в Искитиме — один из самых опасных в России

Регион получит деньги на очистку воздуха в Искитиме — что сделают в 2025 году

23 января 2025, 06:49
Фото: 1MI. Воздух в Искитиме — один из самых опасных в России

В Искитиме Новосибирской области началась реализация проекта «Чистый воздух»

Новосибирская область подписала соглашение с федеральным центром о старте масштабной экологической программы, сообщили Atas.Info в региональном Минприподы.

В 2025 году начинается реализация мероприятий федеральной программы «Чистый воздух» в городе Искитим Новосибирской области. На первом этапе предполагается вложить 25 миллионов рублей совокупно из федерального и регионального бюджетов. Для контроля за ходом работ создан специальный штаб, который возглавил губернатор Андрей Травников.

«Планируется в этом году разработать проект на строительство газовой котельной в микрорайоне Ложок, а со следующего года начать реализацию. А в этом году не менее 25 домов перевести на газовое отопление с угольного», — сообщил в ходе пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента Atas.Info начальник управления использования природных ресурсов регионального Минприроды Евгений Стукалин.

В четверг, 23 января, в Искитиме пройдет большое совещание, посвященное первым шагам в реализации проекта, добавил Стукалин.

Программа Чистый воздух» рассчитана до 2030 года. К этому времени содержание вредных примесей в атмосфере Искитима должно быть снижено вдвое.

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