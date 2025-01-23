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Posted 23 января, 07:00

Published 23 января, 07:00

Modified 23 января, 07:02

Updated 23 января, 07:02

Квартиры в доме получат сироты и работники бюджетной сферы

«Россети Новосибирск» подключили ещё один дом для расселения сирот

23 января 2025, 07:00
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск». Квартиры в доме получат сироты и работники бюджетной сферы
В райцентре Болотное Новосибирской области энергетики подключили к электросетям многоквартирный дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для электроснабжения нового дома специалисты сетевой организации построили двухтрансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, проложили кабельные и воздушные линии электропередачи 10 кВ протяжённостью порядка более 600 м. Общая сумма инвестиций превысила 7 млн рублей, говорится в сообщении компании

13-квартирный трехэтажный дом на улице Советской построен в рамках государственных программ «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и «Социальная поддержка в Новосибирской области». Десять квартир будет отведено под служебное жилье для педагогов и медиков, три квартиры предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Россети Новосибирск» выдали порядка 60 кВт мощности для этого объекта, имеющего высокую социальную значимость
«Россети Новосибирск» выдали порядка 60 кВт мощности для этого объекта, имеющего высокую социальную значимость
«Россети Новосибирск» выдали порядка 60 кВт мощности для этого объекта, имеющего высокую социальную значимость. Фото: пресс-служба энергокомпании

На придомовой территории предусмотрено благоустройство пешеходных дорожек, парковки. Для жителей нового дома предполагаются детская и спортивная площадки небольших размеров.

Только за 2024 год компания «Россети Новосибирск» обеспечила возможность подключения более 20 домов для льготной категории граждан.
Новосибирские энергетики убеждены, что электроснабжение проектов социальной направленности, а также модернизация и реконструкции оборудования для питания действующих подобных объектов — это вклад в реализацию государственных программ и, прежде всего, в повышение уровня жизни населения региона, подчеркнули в пресс-службе компании.

«Россети Новосибирск» повышают надежность электроснабжения левобережья
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#Новосибирск#Новосибирская область#Энергетики#Социальное жилье#Россети#Подключение
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