«Россети Новосибирск» подключили ещё один дом для расселения сирот

Только за 2024 год компания «Россети Новосибирск» обеспечила возможность подключения более 20 домов для льготной категории граждан.

Новосибирские энергетики убеждены, что электроснабжение проектов социальной направленности, а также модернизация и реконструкции оборудования для питания действующих подобных объектов — это вклад в реализацию государственных программ и, прежде всего, в повышение уровня жизни населения региона, подчеркнули в пресс-службе компании.