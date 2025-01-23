«Россети Новосибирск» подключили ещё один дом для расселения сирот

Posted 23 января, 07:00
Published 23 января, 07:00
Modified 23 января, 07:02
Updated 23 января, 07:02
Для электроснабжения нового дома специалисты сетевой организации построили двухтрансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА, проложили кабельные и воздушные линии электропередачи 10 кВ протяжённостью порядка более 600 м. Общая сумма инвестиций превысила 7 млн рублей, говорится в сообщении компании
13-квартирный трехэтажный дом на улице Советской построен в рамках государственных программ «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» и «Социальная поддержка в Новосибирской области». Десять квартир будет отведено под служебное жилье для педагогов и медиков, три квартиры предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
На придомовой территории предусмотрено благоустройство пешеходных дорожек, парковки. Для жителей нового дома предполагаются детская и спортивная площадки небольших размеров.
Только за 2024 год компания «Россети Новосибирск» обеспечила возможность подключения более 20 домов для льготной категории граждан.
Новосибирские энергетики убеждены, что электроснабжение проектов социальной направленности, а также модернизация и реконструкции оборудования для питания действующих подобных объектов — это вклад в реализацию государственных программ и, прежде всего, в повышение уровня жизни населения региона, подчеркнули в пресс-службе компании.