Самая скромная звезда: стало известно, за сколько Лазарев согласен дать концерт

Posted 23 января, 19:40
Published 23 января, 19:40
Modified 23 января, 19:43
Updated 23 января, 19:43
Лазарев согласен дать частный концерт на 40 минут за 8,5 миллионов. В сумму входят самые известные треки исполнителя: «В самое сердце», «Даже если ты уйдёшь» и др.
Что касается других условий, как сообщает SHOT, Сергей оказался сторонником правильного питания: предлагать алкоголь нельзя ни ему, ни другим членам команды. Но в гримерке нужно организовать для исполнителя нарезку из овощей, в которую должен входить очищенный корень имбиря, а также зефир и премиальный горький шоколад. Транспорт должен быть не ниже уровня Range Rover.
Сообщается, что к работе Лазарев вернется после отпуска. Новый год певец встретил с детьми, а сейчас путешествует по Бразилии. Накануне в своих соцсетях певец поделился, что оказался том же отеле, где заселилась Дуа Липа и познакомился с британской звездой.
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