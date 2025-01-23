Самая скромная звезда: стало известно, за сколько Лазарев согласен дать концерт

Что касается других условий, как сообщает SHOT, Сергей оказался сторонником правильного питания: предлагать алкоголь нельзя ни ему, ни другим членам команды. Но в гримерке нужно организовать для исполнителя нарезку из овощей, в которую должен входить очищенный корень имбиря, а также зефир и премиальный горький шоколад. Транспорт должен быть не ниже уровня Range Rover.