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Posted 23 января, 19:40

Published 23 января, 19:40

Modified 23 января, 19:43

Updated 23 января, 19:43

Сергей Лазарев в отпуске на Игуасу

Самая скромная звезда: стало известно, за сколько Лазарев согласен дать концерт

23 января 2025, 19:40
Фото: Соцсети Сергея Лазарева. Сергей Лазарев в отпуске на Игуасу
Сергей Лазарев поднял расценки на свои выступления в 2025 году. Однако условия в его райдере кажутся достаточно скромными в сравнении с другими звездами шоу-бизнеса.

Лазарев согласен дать частный концерт на 40 минут за 8,5 миллионов. В сумму входят самые известные треки исполнителя: «В самое сердце», «Даже если ты уйдёшь» и др.

Что касается других условий, как сообщает SHOT, Сергей оказался сторонником правильного питания: предлагать алкоголь нельзя ни ему, ни другим членам команды. Но в гримерке нужно организовать для исполнителя нарезку из овощей, в которую должен входить очищенный корень имбиря, а также зефир и премиальный горький шоколад. Транспорт должен быть не ниже уровня Range Rover.

Сообщается, что к работе Лазарев вернется после отпуска. Новый год певец встретил с детьми, а сейчас путешествует по Бразилии. Накануне в своих соцсетях певец поделился, что оказался том же отеле, где заселилась Дуа Липа и познакомился с британской звездой.

Ранее стало известно, сколько просят за автографы звезд в Новосибирске.

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