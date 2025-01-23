Школьника придавило упавшим деревом во время урагана в Новосибирске

Теперь родительница намерена добиться справедливости. Она желает привлечь виновных к ответственности. По ее словам, дерево было старым и подлежало сносу. Отметим, что в этот день в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ветер был такой мощности, что крушил стены и даже сдувал людей.