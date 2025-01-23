Школьника придавило упавшим деревом во время урагана в Новосибирске

Posted 23 января, 05:35
Published 23 января, 05:35
Modified 23 января, 05:37
Updated 23 января, 05:37
Все случилось в Новосибирске. В Кировском районе 22 января дети направлялись из школы. Учебное заведение находится на улице Зорге. Двое мальчиков шли домой. В один момент на них рухнуло дерево.
Как рассказала мать одного школьника, ее сын сильно пострадал. После госпитализации в больницу, у него якобы диагностировали переломы и ушибы. Также ребенок сильно испуган. О состоянии второго ребенка женщина не уточнила.
Теперь родительница намерена добиться справедливости. Она желает привлечь виновных к ответственности. По ее словам, дерево было старым и подлежало сносу. Отметим, что в этот день в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ветер был такой мощности, что крушил стены и даже сдувал людей.