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Posted 23 января, 05:35

Published 23 января, 05:35

Modified 23 января, 05:37

Updated 23 января, 05:37

Дерево упало

Школьника придавило упавшим деревом во время урагана в Новосибирске

23 января 2025, 05:35
Фото: 1MI. Дерево упало
В Новосибирске школьника придавило деревом, о чем в соцсетях рассказала его мама.

Все случилось в Новосибирске. В Кировском районе 22 января дети направлялись из школы. Учебное заведение находится на улице Зорге. Двое мальчиков шли домой. В один момент на них рухнуло дерево.

Как рассказала мать одного школьника, ее сын сильно пострадал. После госпитализации в больницу, у него якобы диагностировали переломы и ушибы. Также ребенок сильно испуган. О состоянии второго ребенка женщина не уточнила.

Теперь родительница намерена добиться справедливости. Она желает привлечь виновных к ответственности. По ее словам, дерево было старым и подлежало сносу. Отметим, что в этот день в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ветер был такой мощности, что крушил стены и даже сдувал людей.

Упавшее дерево
Упавшее дерево. Фото: соцсети
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