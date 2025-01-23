Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

Posted 23 января, 18:55
Published 23 января, 18:55
Modified 23 января, 18:57
Updated 23 января, 18:57
Индексации выплат проведут 1 февраля на 9,5%. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Помимо повышенного маткапитала, пересчитают госвыплаты при рождении ребенка и пособия по уходу.
После пересчета социальных выплат маткапитал поднимут до 912 тысяч рублей, о чем проинформировал глава Минтруда Антон Котяков.
Теперь сертификат на рождение первого ребенка составит 690 тысяч рублей. На ту же сумму соцвыплаты могут претендовать семьи, в которых родился второй ребенок до 2020 года. А также за второго ребенка семья может получить еще 222 тысячи рублей.
Ранее стало известно о повышении пенсий — на сколько увеличат выплаты в феврале. А также могут ли новосибирские студенты рассчитывать на повышение стипендий.