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Posted 23 января, 18:55

Published 23 января, 18:55

Modified 23 января, 18:57

Updated 23 января, 18:57

Мать с ребенком

Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

23 января 2025, 18:55
Фото: 1MI. Мать с ребенком

Новосибирцам рассказали об увеличении материнского капитала после индексации

С 1 февраля россиянам повысят социальные выплаты на уровень инфляции.

Индексации выплат проведут 1 февраля на 9,5%. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Помимо повышенного маткапитала, пересчитают госвыплаты при рождении ребенка и пособия по уходу.

После пересчета социальных выплат маткапитал поднимут до 912 тысяч рублей, о чем проинформировал глава Минтруда Антон Котяков.

Теперь сертификат на рождение первого ребенка составит 690 тысяч рублей. На ту же сумму соцвыплаты могут претендовать семьи, в которых родился второй ребенок до 2020 года. А также за второго ребенка семья может получить еще 222 тысячи рублей.

Ранее стало известно о повышении пенсий — на сколько увеличат выплаты в феврале. А также могут ли новосибирские студенты рассчитывать на повышение стипендий.

Новосибирцам рассказали, кто может претендовать на ежемесячную выплату в 12 тысяч
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