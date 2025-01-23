Стало известно, на сколько увеличат маткапитал в 2025 году

Теперь сертификат на рождение первого ребенка составит 690 тысяч рублей. На ту же сумму соцвыплаты могут претендовать семьи, в которых родился второй ребенок до 2020 года. А также за второго ребенка семья может получить еще 222 тысячи рублей.