ТОП-7 старейших театров Новосибирска, история которых начинается в 1920-х

Posted 23 января, 07:33
Published 23 января, 07:33
Modified 23 января, 07:35
Updated 23 января, 07:35
Принимая ежегодное участие в «Золотой Маске» и других конкурсах театральные труппы города регулярно привозят домой награды. Но выбрать самый лучший театр не получится никогда: каждая сцена имеет свой неповторимый репертуар, архитектуру, атмосферу и собственного зрителя. Рассказываем о самых популярных театрах Новосибирска, спектаклях и ценах на 2025 год.
Оперный театр Новосибирска это один из первых и крупнейших театральных зданий в России. Масштабный план панорамно-планетарного проекта начали осваивать в 30-х годах, но позже строительство было приостановлено из-за начавшейся войны.
Недостроенное здание стало укрытием для многих ценностей культурного наследия, которые привозили из осажденных городов: художественные произведения Третьяковской галереи, музея Пушкина и Царского Села, а также бесценные музыкальные инструменты, сделанные руками Страдивари, Гварнери и Амати.
Свои двери первым посетителям театр балета открыл на спектакль «Иван Сусанин» 12 мая 1945 года и с этих пор стал регулярно пополнять репертуар такими операми, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Фауст», а для маленьких зрителей — «Доктор Айболит» и «Аленький цветочек». Балетная трупа считалась одной из самых сильных в России, среди которых были известные танцовщики — Никита Долгушин, Любовь Гершунова и Анатолий Бердышев.
На данный момент театр представляет в январе и феврале в афише оперу, балет и концерт:
Драматический театр официально появился в 1995 году, но на самом деле отсчет его спектаклей начался в 1988 году, когда в Новосибирском доме актеров был представлен «Вечер французской комедии» под руководством Сергея Афанасьева. С этих пор театр много раз менял сцены, но в феврале 2023 года наконец обрел свое здание на улице Максима Горького.
Театр под авторством Афанасьева является одним из самым излюбленным и посещаемых городской публикой. На его сцене проходит множество комедий, романов и историй любви по мотивам российских и зарубежных классиков:
«Глобус» изначально был основан в 1930 году в качестве театра юных зрителей и стал первым продолжателем традиций ленинградского ТЮЗа, идейным организатором которого был Александр Брянцев. В годы войны театр стал стационарным и изменил репертуар на классический драматический, став доступным зрителю любого возраста.
Свое помещение дом творчества получил только в 1984 году. Большой вклад в создание собственной театральной площадки принадлежит директору Нине Ивановне Никульковой. Именно она, пройдя множество согласований правительства СССР и одобрения идеи, добилась строительства нового и необычного по своей архитектуре здания.
В 1993 году театру было присвоено новое название — «Глобус», а в 1999 году — звание драматического, на сцене которого проходит множество спектаклей классической и современной драматургии, не раз получая «Золотую маску». В репертуаре большой и малой сцены имеется широчайший обзор, среди которых мьюзиклы, комедии, романы:
«Театр сохраняется традицией, а развивается экспериментом» — движущий постулат музыкальной театральной сцены, начавшей свою творческую историю в 1959 году. Его появлением послужила идея возрождения классических оперетт, но уже со временем афиша стала показывать более современный репертуар.
Музкомедия обладает большим количеством «Золотых Масок», взятых на российском конкурсе, целых 15. Так же сцена получила номинацию «Музыкальный театр года» от газеты «Культура». Кроме этого коллектив отмечен участием в множестве номинаций и получения премий. Среди мьюзиклов и мелодрам большие и маленькие зрители могут увидеть:
«Красный Факел» — самый старый театр Новосибирска, датой основания которого принято считать 1920 год. Первый спектакль, который показал режиссер Владимир Татищев, собравший вокруг себя группу молодых актеров, стала постановка «Зеленое кольцо» по пьесе Зинаиды Гиппиус.
С момента своего основания театр был передвижным, а в 1932 году его первым зданием стал бывший Коммерческий клуб. В советские годы репертуар имел сильную тягу к российским классическим произведениям Антона Чехова, Федора Достоевского и Максима Горького, из-за чего даже получил негласное звание «сибирский МХАТ». Со временем спектакли стали быть ориентированы на современного зрителя, предлагая широкую афишу драм, комедий и фантазий в большей части для взрослого зрителя:
Театр «Старый дом» был создан в 1933 году, но изначально был бродячим, почти 30 лет колеся с выступлениями по селам. Только в 1960 году артисты смогли получить одобрение на выделение здания под нужды театра. При этом, у их будущей сцены была длинная история: изначально дом архитектора А.Крячкова был одной из 12 школ, построенных в 1912 году для борьбы с безграмотностью.
Позже он превратился в семейное общежитие для музыкантов Новосибирской государственной филармонии под руководством маэстро Арнольдом Кацем. И только после решения передать его областному драматическому театру, а также долгой реконструкции, в здании наконец поселились актеры. В настоящее время «Старый дом» продолжает свое творчество, радуя зрителей разнообразными спектаклями по мотивам классиков и современников:
Кукольный театр заработал в 1933 году, открывшись при ТЮЗе (в настоящее время «Глобус»), и только в 1936 году стал самостоятельным, хоть и под одной крышей со своими коллегами. В военные годы в Новосибирск был эвакуирован московский театр кукол и это событие дало большой толчок для развития мастерства местных артистов.
По прошествию долгого времени у кукольных актеров не было своего места, порядка 20 лет проводя спектакли в выездном режиме. Однако параллельно их работе шло строительство здания по проекту архитектора РФ А. С. Михайлова под нужды детского театра. В 1999 году кукольный наконец отметил новоселье, показав в стенах уже своего дома первый спектакль — «Приключения Буратино».
В настоящее время театр кукол ставит не только детские спектакли, но и иногда приглашает взрослого зрителя: