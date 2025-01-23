ТОП-7 старейших театров Новосибирска, история которых начинается в 1920-х

Театр «Старый дом» был создан в 1933 году, но изначально был бродячим, почти 30 лет колеся с выступлениями по селам. Только в 1960 году артисты смогли получить одобрение на выделение здания под нужды театра. При этом, у их будущей сцены была длинная история: изначально дом архитектора А.Крячкова был одной из 12 школ, построенных в 1912 году для борьбы с безграмотностью.