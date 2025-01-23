atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 07:33

Published 23 января, 07:33

Modified 23 января, 07:35

Updated 23 января, 07:35

ТОП-7 самых популярных театров Новосибирска

ТОП-7 старейших театров Новосибирска, история которых начинается в 1920-х

23 января 2025, 07:33
Фото: 1MI. ТОП-7 самых популярных театров Новосибирска
Театры Новосибирска пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и туристов. Спектакли нашего региона по праву считаются одними из самых сильных в России и этому есть объяснение — самые старые театральные подмостки насчитывают более века.

Принимая ежегодное участие в «Золотой Маске» и других конкурсах театральные труппы города регулярно привозят домой награды. Но выбрать самый лучший театр не получится никогда: каждая сцена имеет свой неповторимый репертуар, архитектуру, атмосферу и собственного зрителя. Рассказываем о самых популярных театрах Новосибирска, спектаклях и ценах на 2025 год.

Новосибирский театр оперы и балета

Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета.
Фото: https://novat.ru/theatre/theatre/
  • адрес: Красный Проспект, 36
  • касса: +7 (383) 222-04-01
  • сайт театра: novat.ru

Оперный театр Новосибирска это один из первых и крупнейших театральных зданий в России. Масштабный план панорамно-планетарного проекта начали осваивать в 30-х годах, но позже строительство было приостановлено из-за начавшейся войны.

Недостроенное здание стало укрытием для многих ценностей культурного наследия, которые привозили из осажденных городов: художественные произведения Третьяковской галереи, музея Пушкина и Царского Села, а также бесценные музыкальные инструменты, сделанные руками Страдивари, Гварнери и Амати.

Свои двери первым посетителям театр балета открыл на спектакль «Иван Сусанин» 12 мая 1945 года и с этих пор стал регулярно пополнять репертуар такими операми, как «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Фауст», а для маленьких зрителей — «Доктор Айболит» и «Аленький цветочек». Балетная трупа считалась одной из самых сильных в России, среди которых были известные танцовщики — Никита Долгушин, Любовь Гершунова и Анатолий Бердышев.

На данный момент театр представляет в январе и феврале в афише оперу, балет и концерт:

  • Евгений Онегин
  • Дон Жуан
  • Лебединое озеро
  • Анюта
  • Дон Кихот
  • Стойкий оловянный солдатик
  • Спящая красавица
  • Золушка
  • Конек-Горбунок
  • Три поросенка
  • Князь Игорь
  • Опричник
  • Времена Вивальди
  • Собор Парижской Богоматери
  • Ромео и Джульетта
  • Корсар

Цена билетов: от 500 до 12 500 рублей

 

Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева

Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева
Новосибирский городской драматический театр п/р Сергея Афанасьева.
Фото: https://vk.com/teatrafanasieva
  • адрес: ул. Максима Горького, 52
  • касса: +7 (383) 309 23 97
  • сайт театра: ngdt.su

Драматический театр официально появился в 1995 году, но на самом деле отсчет его спектаклей начался в 1988 году, когда в Новосибирском доме актеров был представлен «Вечер французской комедии» под руководством Сергея Афанасьева. С этих пор театр много раз менял сцены, но в феврале 2023 года наконец обрел свое здание на улице Максима Горького.

Театр под авторством Афанасьева является одним из самым излюбленным и посещаемых городской публикой. На его сцене проходит множество комедий, романов и историй любви по мотивам российских и зарубежных классиков:

  • Чайки
  • Анна
  • Ветер шумит в тополях
  • Клеточка
  • Левин
  • Безумный день, или женитьба Фигаро
  • Вишневый сад
  • Горе от ума
  • Гранатовый браслет
  • Унтиловск
  • Ханума
  • Три невесты старика Чмутина
  • Сон в летнюю ночь
  • Онегин. Ларина. Письма
  • Зеленая зона

Цена билетов: от 300 до 3 000 рублей.

 

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».
Фото: https://globus-nsk.ru/o-teatre/o-teatre/
  • адрес: ул. Каменская, 1
  • касса: +7 (383) 223-88-41
  • сайт театра: globus-nsk.ru

«Глобус» изначально был основан в 1930 году в качестве театра юных зрителей и стал первым продолжателем традиций ленинградского ТЮЗа, идейным организатором которого был Александр Брянцев. В годы войны театр стал стационарным и изменил репертуар на классический драматический, став доступным зрителю любого возраста.

Свое помещение дом творчества получил только в 1984 году. Большой вклад в создание собственной театральной площадки принадлежит директору Нине Ивановне Никульковой. Именно она, пройдя множество согласований правительства СССР и одобрения идеи, добилась строительства нового и необычного по своей архитектуре здания.

В 1993 году театру было присвоено новое название — «Глобус», а в 1999 году — звание драматического, на сцене которого проходит множество спектаклей классической и современной драматургии, не раз получая «Золотую маску». В репертуаре большой и малой сцены имеется широчайший обзор, среди которых мьюзиклы, комедии, романы:

  • Алиса в стране чудес
  • Алые паруса
  • Варшавская мелодия
  • Вишневые мартинсы
  • Гадкий утенок
  • Горе от ума
  • Денискины рассказы
  • Дни Турбиных
  • Женитьбы Бальзаминова
  • Золушка
  • Игроки
  • Кабаре
  • Каштанка
  • Кот в сапогах и многие другие спектакли

Цена билетов: от 500 рублей

 

Новосибирский музыкальный театр

Новосибирский музыкальный театр
Новосибирский музыкальный театр.
Фото: https://vk.com/muzkomnsk
  • адрес: ул. Каменская, 43
  • касса: +7 (383) 224-54-59
  • сайт театра: muzkom.ru

«Театр сохраняется традицией, а развивается экспериментом» — движущий постулат музыкальной театральной сцены, начавшей свою творческую историю в 1959 году. Его появлением послужила идея возрождения классических оперетт, но уже со временем афиша стала показывать более современный репертуар.

Музкомедия обладает большим количеством «Золотых Масок», взятых на российском конкурсе, целых 15. Так же сцена получила номинацию «Музыкальный театр года» от газеты «Культура». Кроме этого коллектив отмечен участием в множестве номинаций и получения премий. Среди мьюзиклов и мелодрам большие и маленькие зрители могут увидеть:

  • Бременские музыканты
  • Волшебник Изумрудного города
  • Алиса в стране чудес
  • Веселая вдова
  • Великий Гэтсби
  • Вий
  • А зори здесь тихие
  • Два капитана
  • Летучая мышь
  • Любовь и голуби
  • Опасные связи
  • Огни большого города и спектакли

Цена билетов: от 400 рублей

 

Государственный академический драматический театр «Красный Факел»

Государственный академический драматический театр «Красный Факел»
Государственный академический драматический театр «Красный Факел».
Фото: https://vk.com/redtorch
  • адрес: ул. Ленина, 19
  • касса: +7 (383) 210-06-71
  • сайт театра: red-torch.ru

«Красный Факел» — самый старый театр Новосибирска, датой основания которого принято считать 1920 год. Первый спектакль, который показал режиссер Владимир Татищев, собравший вокруг себя группу молодых актеров, стала постановка «Зеленое кольцо» по пьесе Зинаиды Гиппиус.

С момента своего основания театр был передвижным, а в 1932 году его первым зданием стал бывший Коммерческий клуб. В советские годы репертуар имел сильную тягу к российским классическим произведениям Антона Чехова, Федора Достоевского и Максима Горького, из-за чего даже получил негласное звание «сибирский МХАТ». Со временем спектакли стали быть ориентированы на современного зрителя, предлагая широкую афишу драм, комедий и фантазий в большей части для взрослого зрителя:

  • Сказ про Федота-стрельца
  • Чиполлино
  • Веселый Роджер
  • Продавец дождя
  • Мертвые души
  • Собачье сердце
  • Трое в лодке, не считая собаки
  • Достоевский и другие

Цена билетов: от 300 рублей

 

Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»

Сцена из спектакля «Судья» по пьесе Горького «Старик». Режиссер И. Борисов, художник В. Фатеев, консультант — к. ф. н. Н. Корниенко.
Сцена из спектакля «Судья» по пьесе Горького «Старик». Режиссер И. Борисов, художник В. Фатеев, консультант — к. ф. н. Н. Корниенко..
Фото: https://vk.com/old_house_nsk
  • ул. Большевистская, д. 45
  • +7 (383) 266-25-92
  • сайт театра: old-house.ru

Театр «Старый дом» был создан в 1933 году, но изначально был бродячим, почти 30 лет колеся с выступлениями по селам. Только в 1960 году артисты смогли получить одобрение на выделение здания под нужды театра. При этом, у их будущей сцены была длинная история: изначально дом архитектора А.Крячкова был одной из 12 школ, построенных в 1912 году для борьбы с безграмотностью.

Позже он превратился в семейное общежитие для музыкантов Новосибирской государственной филармонии под руководством маэстро Арнольдом Кацем. И только после решения передать его областному драматическому театру, а также долгой реконструкции, в здании наконец поселились актеры. В настоящее время «Старый дом» продолжает свое творчество, радуя зрителей разнообразными спектаклями по мотивам классиков и современников:

  • Путешествие Нильса с дикими гусями
  • Морозко
  • Мама-кот
  • Фарго
  • Дачники
  • Вавилон
  • Тот самый день
  • Пульчинелла
  • Анна Каренина
  • Танцующая в темноте
  • Идиот
  • Тетки
  • Двойная игра
  • Вишневый сад и другие

Цена билета: от 450 до 1500 рублей

 

Новосибирский областной театр кукол

Новосибирский областной театр кукол
Новосибирский областной театр кукол.
Фото: https://vk.com/teatrkukolnsk
  • адрес: ул. Ленина, 22
  • касса: 88003004910
  • сайт театра: puppets-nsk.ru

Кукольный театр заработал в 1933 году, открывшись при ТЮЗе (в настоящее время «Глобус»), и только в 1936 году стал самостоятельным, хоть и под одной крышей со своими коллегами. В военные годы в Новосибирск был эвакуирован московский театр кукол и это событие дало большой толчок для развития мастерства местных артистов.

По прошествию долгого времени у кукольных актеров не было своего места, порядка 20 лет проводя спектакли в выездном режиме. Однако параллельно их работе шло строительство здания по проекту архитектора РФ А. С. Михайлова под нужды детского театра. В 1999 году кукольный наконец отметил новоселье, показав в стенах уже своего дома первый спектакль — «Приключения Буратино».

В настоящее время театр кукол ставит не только детские спектакли, но и иногда приглашает взрослого зрителя:

  • Ханума
  • Былое и Дамы
  • Теремок
  • Айболит
  • Сказка Домовенка Кузи
  • Волшебник Изумрудного города
  • Кошкин Дом
  • Про Петрушку
  • Приключения Буратино
  • Три медведя
  • Репка
  • Волк и семеро козлят и другие спектакли

Цена билета: от 350 рублей

Читайте также:
Новосибирцы не хотят идти на постановку с Никитой КологривымСтарый Новый год — когда и как отмечают в 2025 годуТеатр оперы и балета окрасили в фиолетовый цвет — в чем причина
#Эмилия Шпилева#Культура#История#Театр#Спектакль#Оперный театр#Большой театр#Городской кукольный театр#Театр Глобус#2025
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика