Трамваи появятся в спальных микрорайонах Новосибирска — где и когда ждать

Ключевыми направлениями для расширения трамвайной сети станут такие районы, как «Радуга Сибири», Южно-Чемской, «Родники», «Клюквенный», Плющихинский и Затулинский. Трамвайные маршруты будут проложены также вдоль улиц Широкой, Хилокской, Дзержинского и Писарева. Кроме того, в проекте заявлены участки, соединяющие улицы Связистов и Петухова, а также трасса, ведущая от станции метро «Березовая Роща» до села Каменка.