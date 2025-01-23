Трамваи появятся в спальных микрорайонах Новосибирска — где и когда ждать

Posted 23 января, 04:13
Published 23 января, 04:13
Modified 23 января, 04:13
Updated 23 января, 04:13
Мэрия Новосибирска объявила о масштабных планах по развитию трамвайной инфраструктуры, которые станут частью реализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018–2030 годы. В рамках программы предусмотрено строительство более 60 километров новых трамвайных путей, которые соединят центральные районы с крупными жилыми массивами.
Ключевыми направлениями для расширения трамвайной сети станут такие районы, как «Радуга Сибири», Южно-Чемской, «Родники», «Клюквенный», Плющихинский и Затулинский. Трамвайные маршруты будут проложены также вдоль улиц Широкой, Хилокской, Дзержинского и Писарева. Кроме того, в проекте заявлены участки, соединяющие улицы Связистов и Петухова, а также трасса, ведущая от станции метро «Березовая Роща» до села Каменка.
Развитие трамвайной сети должно стать важным шагом к повышению доли передвижений горожан на общественном транспорте. В ведомстве отмечают, что приоритет отдан не только строительству новых линий, но и реконструкции уже существующих с учетом их обособления от автомобильного трафика.
«В рамках развития трамвайной инфраструктуры Новосибирска предусмотрено обустройство остановочных пунктов, обновление подвижного состава и увеличение его количества, а также создание условий для приоритета движения трамваев на улично-дорожной сети», — сообщили atas.info в горадминистрации.
Особое внимание уделяется финансированию проекта. Рассматриваются варианты привлечения средств из разных источников, включая федеральные программы. Поддержка на уровне федерального бюджета могла бы значительно ускорить реализацию амбициозных планов по модернизации транспортной системы. Отметим, ранее в мэрии Новосибирска рассказали, что износ трамвайного парка составляет почти 70%.