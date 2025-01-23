Туристов из Новосибирска накрыла вспышка гриппа в Таиланде

Posted 23 января, 02:20
Published 23 января, 02:20
Modified 23 января, 02:22
Updated 23 января, 02:22
Семья Макаровых отправилась из Новосибирска на отдых. Они улетели на Пхукет. Пробыв там четыре дня, всем членам семьи стало плохо. У супругов появились симптомы птичьего гриппа.
Как говорят новосибирцы, сейчас в стране настоящая вспышка инфекционного заболевания, пишет Сиб.фм. Большинство российских туристов вирус накрывает именно на Пхукете. Также случаи заражения фиксировали на Пхангане.
Однако не все тайские врачи называют это гриппом. Предполагается, что туристы болеют другим вирусом. Пока точный диагноз медики не ставят. Ранее мы рассказали, как туристку из Новосибирска укусила на отдыхе ядовитая змея.