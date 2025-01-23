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Posted 23 января, 03:13

Published 23 января, 03:13

Modified 23 января, 03:15

Updated 23 января, 03:15

Улица в Академгородке

Увидеть самую умную улицу: почему стоит посетить новосибирский Академгородок

23 января 2025, 03:13
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Улица в Академгородке
Академгородок — главное место в Новосибирске, которое обязательно следует посетить туристам. Если вы планируете провести день в Академгородке, стоит сразу понимать, что одного дня будет недостаточно, чтобы все увидеть. Рассказываем, что можно посмотреть здесь.

1. Центральный пляж Академгородка

Начнем маршрут с одного из самых живописных мест — Центрального пляжа Академгородка. Добраться сюда можно на электричке, которая привезет вас на станцию «Обское море». Всего два шага от станции, и вы уже у пляжа. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться видами и сделать яркие фотографии, независимо от времени года. В летний сезон сюда съезжаются люди, чтобы позагорать и искупаться, но будьте готовы, что найти место на пляже может быть довольно сложно.

Вид на Обское водохранилище зимой
Вид на Обское водохранилище зимой
Пляж Академгородка летом
Пляж Академгородка осенью
Вид на Обское водохранилище зимой. Фото: Артем Шершнев. atas.info

На территории пляжа есть все, чтобы провести день с комфортом: спортивные площадки, кафе, киоски с напитками и продуктами. Для детей оборудованы игровые зоны. Также здесь ежегодно проходит фестиваль фигур из песка, который стоит увидеть. Пляж достаточно оборудован, имеются деревянные помосты, спасательные вышки, медицинский пункт, а также парковка. Если у вас возникнет желание продолжить прогулку, можно пройти по лесному массиву, который граничит с пляжем, и насладиться природой. Однако стоит отметить, что хотя пляж и красив, вода здесь не всегда чистая, а сам пляж часто бывает загрязнен. Для тех, кто ищет более чистые водоемы, лучше выбрать другое место для купания.

2. ДК «Академия»

После пляжа мы направляемся в центр Академгородка, и по пути нас ждут сначала лес, а затем — интересные цветные дворы по улице Цветной проезд, напоминающие атмосферу советского времени.

Цветной проезд в Академгородке
Цветной проезд в Академгородке
Цветной проезд в Академгородке. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Мы дошли до ДК «Академия», одного из знаковых мест этого района. Это здание, построенное еще в 1962 году как кинотеатр «Москва», сегодня является домом культуры, где можно посмотреть кино.

ДК «Академия» в Академгородке
ДК «Академия» в Академгородке
ДК «Академия» в Академгородке
ДК «Академия» в Академгородке. Фото: Артем Шершнев. atas.info

ДК «Академия» — это не только культурный центр, но и один из главных променадов Академгородка, где встречаются местные жители с детьми, студенты, туристы и просто те, кто хочет провести время на свежем воздухе. Прогулка вокруг этого здания по Цветному проезду с его хрущевками и граффити на научную тематику погружает в атмосферу советской эпохи, а живописные виды и красивая архитектура делают это место по-настоящему уникальным.

3. Торговый центр Академгородка

В нескольких шагах от ДК «Академия» находится еще одно знаковое место — Торговый центр Академгородка с его интересной пристройкой, которую местные студенты называют «поганка». Это здание было построено в 60-е — тогда оно было первым настоящим торговым центром в стране и снабжало ученых дефицитными товарами. Сегодня это здание также является торговым центром, а «поганка» — ресторан.

Торговый центр Академгородка
Торговый центр Академгородка
Торговый центр Академгородка
«Поганка»-пристройка торгового центра Академгородка
Торговый центр Академгородка. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Рядом с торговым центром расположены популярные заведения, такие как «Хан Буз» — сеть бурятских закусочных с самыми вкусными буузами в городе, и «Spot&Choo’s», где готовят лучшие крафтовые бургеры в Академгородке.

Кроме того, в этом районе можно прогуляться через Муравьиный лес, небольшой зеленый уголок, который стал настоящим природным феноменом из-за своей высокой концентрации муравейников. Здесь же находится гостиница «Золотая долина», популярная в советские времена, которая сохранила атмосферу того времени.

Гостиница «Золотая долина»
Гостиница «Золотая долина». Фото: Артем Шершнев. atas.info

4. Студгородок НГУ

Невозможно пройти мимо студгородка Новосибирского государственного университета (НГУ), который является важной частью Академгородка. Старый корпус университета с его витражами и уникальной архитектурой является настоящим памятником истории.

Старый корпус НГУ
Математическая лавочка у старого корпуса НГУ
Старый корпус НГУ
Старый корпус НГУ
Старый корпус НГУ. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Напротив старого корпуса — новый, с золоченым куполом и современным дизайном, который даже вызывает споры среди горожан — красивое здание или уродство, нарушающую общий дизайн района. Вечером здание подсвечивают, а летом на внутреннем газоне студенты часто устраивают пикники.

Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ
Новый корпус НГУ. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Для любителей истории и архитектуры стоит обойти весь кампус НГУ — загляните во дворик с общежитиями и обязательно сходите в СТЦ — студенческую столовую. Не забудьте купить «таблетку» — популярный среди учащихся сэндвич, без которого не обходится и дня. Можно насладиться не только зданиями, но и прогулками по лесу, который также является частью университетского комплекса. Тропинки в этом лесу названы в честь известных ученых.

Старые общежития НГУ
Старые общежития НГУ
Старые общежития НГУ
Новый корпус ФМШ
Новые общежития НГУ
Новые общежития НГУ
Новые общежития НГУ
Новый корпус ФМШ
Старые общежития НГУ. Фото: Артем Шершнев. atas.info

5. ДК «Юность»

Итак, после того как мы осмотрели Студгородок, пора направиться к следующей остановке нашего маршрута. Пройдя через живописный лес, мы подходим к культурному пространству «Юность». Она начала свою работу еще в 1962 году. Сейчас это не просто дом культуры, а настоящий арт-центр, в который активно вовлечены самые разные творческие направления: театр, музыка, фотография.

Здесь часто проходят спектакли, мастер-классы, музыкальные концерты, а также занятия по фотографии и другим творческим дисциплинам. Один из самых интересных проектов «Юности» — это эко-бокс, а также кофейня и книжный магазин «Перемен», который совсем недавно был вынужден закрыться.

Здание ДК «Юность»
Здание ДК «Юность»
Здание ДК «Юность»
Здание ДК «Юность». Фото: 2GIS

6. Технопарк Академгородка

Прощаемся с «Юностью» и продолжаем путь по знаменитой улице Академика Лаврентьева. Эта улица не зря носит звание самой «умной» в России — здесь сосредоточено огромное количество научных институтов. Важно понимать, что Академгородок не только место для учебы и научных изысканий, но и центр инновационного бизнеса. Наша следующая остановка — Академпарк, который также называется Технопарком.

Здание Технопарка
Здание Технопарка
Здание Технопарка
Здание Технопарка. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Здесь можно почувствовать дух научного прогресса, ведь Академпарк — это один из крупнейших научно-технологических парков России, на территории которого работают стартапы в таких областях, как информационные технологии, биотехнологии и нанотехнологии. Здание известно своей необычной архитектурой, за что получило название «Гуси». Внутри этого места проходят различные экскурсии, где можно узнать, как научные разработки превращаются в промышленные технологии. Также здесь действует бизнес-инкубатор, который помогает стартапам развиваться и находить инвесторов. Неподалеку от Технопарка также можной выйти на «Оксфордский квартал» — малоэтажные корпуса, в которых расположены научные стартапы.

7. Институты СО РАН

Наш следующий шаг — это возвращение на проспект Академика Лаврентьева и выход к институтам СО РАН. Это еще одна важная часть Академгородка, ведь здесь расположены несколько значимых научных учреждений. Пройдя мимо одного из них, вы увидите памятник лабораторной мыши, которая вяжет нить ДНК. Этот памятник стал символом благодарности подопытным животным, которые сыграли важную роль в научных открытиях, в том числе в изучении структуры ДНК и РНК.

Памятник лабораторной мыши
Памятник лабораторной мыши
Памятник лабораторной мыши. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Примечателен также памятник лисам, одомашненным в ходе одного из самых известных экспериментов Института цитологии и генетики. Эксперимент по доместикации лис, который начался в 1959 году, позволил создать уникальных домашних лис, ставших популярными не только в России, но и в Голливуде. Здесь, рядом с памятниками, стоит посетить музей истории генетики, который расскажет о захватывающих научных изысканиях и исследованиях этого института.

Памятник академику Дмитрию Беляеву
Памятник академику Дмитрию Беляеву
Памятник академику Дмитрию Беляеву. Фото: 2GIS

8. Под интегралом

Мы продолжаем наш путь по тем же лесным тропинкам и выходим на проспект Академика Коптюга, а затем поворачиваем на улицу Терешковой. Здесь, среди ярких хрущевок, на фоне живописных коттеджей ученых, мы подходим к еще одному знаковому зданию — Интегралу. Это современное для своего времени сооружение с интересной архитектурой стало одним из символов досуга в советском Академгородке.

«Под интегралом» — советский дискуссионный клуб, основанный во время хрущевской оттепели. Он был создан по инициативе ученых и был призван объединить людей общими интересами. Девиз клуба — «Люди, интегрируйтесь». Заведение состояло из кружков по интересам. Сегодня же на этом месте располагается паб, ресторан и фитнес-зал, а от советской эпохи почти ничего не осталось.

Здание Интеграла
Здание Интеграла
Здание Интеграла. Фото: 2GIS

9. Дом ученых СО РАН

После того как посмотрели на «Интеграл», продолжаем прогулку по улице Терешковой, на которой можно увидеть много интересных муралов, созданных в рамках проекта «Графит науки».

Граффити в Академгородке
Граффити в Академгородке
Граффити в Академгородке
Граффити в Академгородке. Фото: 2GIS

С Терешковой выходим на Морской проспект. Здесь сосредоточены все элементы светской жизни. Проходя мимо уютных кафе со студентами и магазинчиков, мы обязательно пройдем мимо маленького частного музея Анастасии Близнюк.

Морской проспект в Академгородке
Морской проспект в Академгородке
Морской проспект в Академгородке
Морской проспект в Академгородке
Морской проспект в Академгородке. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Коренная жительница Академгородка сделала музей из своей квартиры, здесь собраны уникальные артефакты той эпохи, когда Академгородок начал процветать. Обязательно рекомендуем ознакомиться с советским наследием.

Новогодние игрушки в музее-квартире
Новогодние игрушки в музее-квартире
Новогодние игрушки в музее-квартире. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Шагая дальше по Морскому, мы обязательно окажемся у Дома ученых СО РАН. Это не просто здание, это целая история. Построенный в 1960-е годы, он был создан как центр культурной жизни Академгородка. Сейчас, несмотря на свой возраст, он остается главным местом для концертов, выставок и лекций. В этом доме бывали знаменитые личности, такие как Лев Гумилев и Грэм Грин, а также целая плеяда бардов и музыкантов, оставивших свой след в истории. Внутри Дома ученых нас встретят два концертных зала, разделенные небольшой выставочной галереей. Но не только выставки привлекают внимание — здесь есть настоящий зимний сад с огромным фикусом, который создает непередаваемую атмосферу.

Дом ученых СО РАН
Дом ученых СО РАН
Дом ученых СО РАН
Дом ученых СО РАН
Дом ученых СО РАН. Фото: Артем Шершнев. atas.info

10. Пруд с утками

После Дома ученых можно отправиться через лесные тропинки на улицу Ученых, где находится Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Конечно, попасть в него можно, но только по предварительной договоренности и группой, но даже если вы не посетите музей, вы не пожалеете, если погуляете по этим улочкам.

Указатель на улицу Ученых
Указатель на улицу Ученых. Фото: Артем Шершнев. atas.info

Впрочем, нам предстоит пройти немного дальше, и вот мы оказываемся у пруда с утками — одной из самых милых достопримечательностей Академгородка. Этот водоем, который когда-то был просто болотом, теперь является уютным уголком, куда с удовольствием приходят как местные жители, так и гости. Водоем популярен среди орнитологов, ведь здесь можно встретить не только уток, но и редких птиц.

Пруд с утками
Пруд с утками
Пруд с утками
Пруд с утками. Фото: 2GIS

11. Ботанический сад СО РАН

После Пруда с утками отправляемся по улице Золотодолинской, чтобы попасть в Центральный Сибирский Ботанический сад СО РАН — настоящую жемчужину Академгородка. Этот ботанический сад, расположенный всего в нескольких минутах от жилых кварталов, — место, которое поражает своим масштабом и разнообразием. В саду собраны сотни видов растений, от экзотических тропических цветов до редких и исчезающих видов. Здесь можно прогуляться по дендрарию, где растет более 500 видов древесных растений, или исследовать оранжереи, в которых представлены более 7000 видов растений со всего мира. Особое внимание стоит уделить коллекциям кактусов, суккулентов и бегоний — здесь можно увидеть такие растения, которые редко встречаются в других уголках Земли.

Музыканты в ботаническом саду
Озеро в ботаническом саду
Белка в ботаническом саду
Флора в ботаническом саду
Музыканты в ботаническом саду. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Кроме того, на территории ботанического сада проложены велосипедные дорожки, и если вам захочется активного отдыха, можно взять напрокат велосипед и исследовать сад на скорости. Парк и «Сад непрерывного цветения» особенно красивы в любое время года, а в теплое время года можно пройтись и по Каменистому саду или Вальсу цветов, который порадует глаз яркими оттенками цветов и необыкновенными композициями.

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