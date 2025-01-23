Увидеть самую умную улицу: почему стоит посетить новосибирский Академгородок

Posted 23 января, 03:13
Published 23 января, 03:13
Modified 23 января, 03:15
Updated 23 января, 03:15
Начнем маршрут с одного из самых живописных мест — Центрального пляжа Академгородка. Добраться сюда можно на электричке, которая привезет вас на станцию «Обское море». Всего два шага от станции, и вы уже у пляжа. Это место идеально подходит для того, чтобы насладиться видами и сделать яркие фотографии, независимо от времени года. В летний сезон сюда съезжаются люди, чтобы позагорать и искупаться, но будьте готовы, что найти место на пляже может быть довольно сложно.
На территории пляжа есть все, чтобы провести день с комфортом: спортивные площадки, кафе, киоски с напитками и продуктами. Для детей оборудованы игровые зоны. Также здесь ежегодно проходит фестиваль фигур из песка, который стоит увидеть. Пляж достаточно оборудован, имеются деревянные помосты, спасательные вышки, медицинский пункт, а также парковка. Если у вас возникнет желание продолжить прогулку, можно пройти по лесному массиву, который граничит с пляжем, и насладиться природой. Однако стоит отметить, что хотя пляж и красив, вода здесь не всегда чистая, а сам пляж часто бывает загрязнен. Для тех, кто ищет более чистые водоемы, лучше выбрать другое место для купания.
После пляжа мы направляемся в центр Академгородка, и по пути нас ждут сначала лес, а затем — интересные цветные дворы по улице Цветной проезд, напоминающие атмосферу советского времени.
Мы дошли до ДК «Академия», одного из знаковых мест этого района. Это здание, построенное еще в 1962 году как кинотеатр «Москва», сегодня является домом культуры, где можно посмотреть кино.
ДК «Академия» — это не только культурный центр, но и один из главных променадов Академгородка, где встречаются местные жители с детьми, студенты, туристы и просто те, кто хочет провести время на свежем воздухе. Прогулка вокруг этого здания по Цветному проезду с его хрущевками и граффити на научную тематику погружает в атмосферу советской эпохи, а живописные виды и красивая архитектура делают это место по-настоящему уникальным.
В нескольких шагах от ДК «Академия» находится еще одно знаковое место — Торговый центр Академгородка с его интересной пристройкой, которую местные студенты называют «поганка». Это здание было построено в 60-е — тогда оно было первым настоящим торговым центром в стране и снабжало ученых дефицитными товарами. Сегодня это здание также является торговым центром, а «поганка» — ресторан.
Рядом с торговым центром расположены популярные заведения, такие как «Хан Буз» — сеть бурятских закусочных с самыми вкусными буузами в городе, и «Spot&Choo’s», где готовят лучшие крафтовые бургеры в Академгородке.
Кроме того, в этом районе можно прогуляться через Муравьиный лес, небольшой зеленый уголок, который стал настоящим природным феноменом из-за своей высокой концентрации муравейников. Здесь же находится гостиница «Золотая долина», популярная в советские времена, которая сохранила атмосферу того времени.
Невозможно пройти мимо студгородка Новосибирского государственного университета (НГУ), который является важной частью Академгородка. Старый корпус университета с его витражами и уникальной архитектурой является настоящим памятником истории.
Напротив старого корпуса — новый, с золоченым куполом и современным дизайном, который даже вызывает споры среди горожан — красивое здание или уродство, нарушающую общий дизайн района. Вечером здание подсвечивают, а летом на внутреннем газоне студенты часто устраивают пикники.
Для любителей истории и архитектуры стоит обойти весь кампус НГУ — загляните во дворик с общежитиями и обязательно сходите в СТЦ — студенческую столовую. Не забудьте купить «таблетку» — популярный среди учащихся сэндвич, без которого не обходится и дня. Можно насладиться не только зданиями, но и прогулками по лесу, который также является частью университетского комплекса. Тропинки в этом лесу названы в честь известных ученых.
Итак, после того как мы осмотрели Студгородок, пора направиться к следующей остановке нашего маршрута. Пройдя через живописный лес, мы подходим к культурному пространству «Юность». Она начала свою работу еще в 1962 году. Сейчас это не просто дом культуры, а настоящий арт-центр, в который активно вовлечены самые разные творческие направления: театр, музыка, фотография.
Здесь часто проходят спектакли, мастер-классы, музыкальные концерты, а также занятия по фотографии и другим творческим дисциплинам. Один из самых интересных проектов «Юности» — это эко-бокс, а также кофейня и книжный магазин «Перемен», который совсем недавно был вынужден закрыться.
Прощаемся с «Юностью» и продолжаем путь по знаменитой улице Академика Лаврентьева. Эта улица не зря носит звание самой «умной» в России — здесь сосредоточено огромное количество научных институтов. Важно понимать, что Академгородок не только место для учебы и научных изысканий, но и центр инновационного бизнеса. Наша следующая остановка — Академпарк, который также называется Технопарком.
Здесь можно почувствовать дух научного прогресса, ведь Академпарк — это один из крупнейших научно-технологических парков России, на территории которого работают стартапы в таких областях, как информационные технологии, биотехнологии и нанотехнологии. Здание известно своей необычной архитектурой, за что получило название «Гуси». Внутри этого места проходят различные экскурсии, где можно узнать, как научные разработки превращаются в промышленные технологии. Также здесь действует бизнес-инкубатор, который помогает стартапам развиваться и находить инвесторов. Неподалеку от Технопарка также можной выйти на «Оксфордский квартал» — малоэтажные корпуса, в которых расположены научные стартапы.
Наш следующий шаг — это возвращение на проспект Академика Лаврентьева и выход к институтам СО РАН. Это еще одна важная часть Академгородка, ведь здесь расположены несколько значимых научных учреждений. Пройдя мимо одного из них, вы увидите памятник лабораторной мыши, которая вяжет нить ДНК. Этот памятник стал символом благодарности подопытным животным, которые сыграли важную роль в научных открытиях, в том числе в изучении структуры ДНК и РНК.
Примечателен также памятник лисам, одомашненным в ходе одного из самых известных экспериментов Института цитологии и генетики. Эксперимент по доместикации лис, который начался в 1959 году, позволил создать уникальных домашних лис, ставших популярными не только в России, но и в Голливуде. Здесь, рядом с памятниками, стоит посетить музей истории генетики, который расскажет о захватывающих научных изысканиях и исследованиях этого института.
Мы продолжаем наш путь по тем же лесным тропинкам и выходим на проспект Академика Коптюга, а затем поворачиваем на улицу Терешковой. Здесь, среди ярких хрущевок, на фоне живописных коттеджей ученых, мы подходим к еще одному знаковому зданию — Интегралу. Это современное для своего времени сооружение с интересной архитектурой стало одним из символов досуга в советском Академгородке.
«Под интегралом» — советский дискуссионный клуб, основанный во время хрущевской оттепели. Он был создан по инициативе ученых и был призван объединить людей общими интересами. Девиз клуба — «Люди, интегрируйтесь». Заведение состояло из кружков по интересам. Сегодня же на этом месте располагается паб, ресторан и фитнес-зал, а от советской эпохи почти ничего не осталось.
После того как посмотрели на «Интеграл», продолжаем прогулку по улице Терешковой, на которой можно увидеть много интересных муралов, созданных в рамках проекта «Графит науки».
С Терешковой выходим на Морской проспект. Здесь сосредоточены все элементы светской жизни. Проходя мимо уютных кафе со студентами и магазинчиков, мы обязательно пройдем мимо маленького частного музея Анастасии Близнюк.
Коренная жительница Академгородка сделала музей из своей квартиры, здесь собраны уникальные артефакты той эпохи, когда Академгородок начал процветать. Обязательно рекомендуем ознакомиться с советским наследием.
Шагая дальше по Морскому, мы обязательно окажемся у Дома ученых СО РАН. Это не просто здание, это целая история. Построенный в 1960-е годы, он был создан как центр культурной жизни Академгородка. Сейчас, несмотря на свой возраст, он остается главным местом для концертов, выставок и лекций. В этом доме бывали знаменитые личности, такие как Лев Гумилев и Грэм Грин, а также целая плеяда бардов и музыкантов, оставивших свой след в истории. Внутри Дома ученых нас встретят два концертных зала, разделенные небольшой выставочной галереей. Но не только выставки привлекают внимание — здесь есть настоящий зимний сад с огромным фикусом, который создает непередаваемую атмосферу.
После Дома ученых можно отправиться через лесные тропинки на улицу Ученых, где находится Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока. Конечно, попасть в него можно, но только по предварительной договоренности и группой, но даже если вы не посетите музей, вы не пожалеете, если погуляете по этим улочкам.
Впрочем, нам предстоит пройти немного дальше, и вот мы оказываемся у пруда с утками — одной из самых милых достопримечательностей Академгородка. Этот водоем, который когда-то был просто болотом, теперь является уютным уголком, куда с удовольствием приходят как местные жители, так и гости. Водоем популярен среди орнитологов, ведь здесь можно встретить не только уток, но и редких птиц.
После Пруда с утками отправляемся по улице Золотодолинской, чтобы попасть в Центральный Сибирский Ботанический сад СО РАН — настоящую жемчужину Академгородка. Этот ботанический сад, расположенный всего в нескольких минутах от жилых кварталов, — место, которое поражает своим масштабом и разнообразием. В саду собраны сотни видов растений, от экзотических тропических цветов до редких и исчезающих видов. Здесь можно прогуляться по дендрарию, где растет более 500 видов древесных растений, или исследовать оранжереи, в которых представлены более 7000 видов растений со всего мира. Особое внимание стоит уделить коллекциям кактусов, суккулентов и бегоний — здесь можно увидеть такие растения, которые редко встречаются в других уголках Земли.
Кроме того, на территории ботанического сада проложены велосипедные дорожки, и если вам захочется активного отдыха, можно взять напрокат велосипед и исследовать сад на скорости. Парк и «Сад непрерывного цветения» особенно красивы в любое время года, а в теплое время года можно пройтись и по Каменистому саду или Вальсу цветов, который порадует глаз яркими оттенками цветов и необыкновенными композициями.