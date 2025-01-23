Увидеть самую умную улицу: почему стоит посетить новосибирский Академгородок

На территории пляжа есть все, чтобы провести день с комфортом: спортивные площадки, кафе, киоски с напитками и продуктами. Для детей оборудованы игровые зоны. Также здесь ежегодно проходит фестиваль фигур из песка, который стоит увидеть. Пляж достаточно оборудован, имеются деревянные помосты, спасательные вышки, медицинский пункт, а также парковка. Если у вас возникнет желание продолжить прогулку, можно пройти по лесному массиву, который граничит с пляжем, и насладиться природой. Однако стоит отметить, что хотя пляж и красив, вода здесь не всегда чистая, а сам пляж часто бывает загрязнен. Для тех, кто ищет более чистые водоемы, лучше выбрать другое место для купания.