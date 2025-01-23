В Новосибирске арестовали застройщика скандального долгостроя Pool House

Posted 23 января, 07:50
Published 23 января, 07:50
Modified 23 января, 07:52
Updated 23 января, 07:52
Октябрьский районный суд Новосибирска в четверг, 23 января, принял решение о заключении под стражу экс-руководителя ООО «Многопрофильная клиника» Сергея Степанова. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой и четырьмя потерпевшими. В конце 2024 года в отношении Степанова было возбуждено уголовное дело, связанное с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса Pool House на улице Тополевой.
Компания, которую возглавлял Степанов, не выполнила обязательств перед дольщиками, оплатившими жилье в строящемся доме, который должен был быть сдан еще в 2014 году, но работы остановились на финальной стадии строительства. По версии следствия, в результате общая сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей. На период расследования дела с предпринимателя взяли подписку о невыезде, однако он не проживал по тому адресу, который указан следователем.
В СИЗО Сергей Степанов пробудет два месяца.
Уголовное дело в отношении Степанова было возбуждено после записи обманутыми дольщиками видеообращения к президенту Путину, в котором они завили, что им многочисленные обращения к региональным властям не приносят никакого результата.