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Posted 23 января, 07:50

Published 23 января, 07:50

Modified 23 января, 07:52

Updated 23 января, 07:52

Предпринимателя подозревают в нанесении ущерба на сотни миллионов рублей

В Новосибирске арестовали застройщика скандального долгостроя Pool House

23 января 2025, 07:50
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области. Предпринимателя подозревают в нанесении ущерба на сотни миллионов рублей
Ранее бизнесмен находился под подпиской о невыезде, сообщили в региональном судебном департаменте.

Октябрьский районный суд Новосибирска в четверг, 23 января, принял решение о заключении под стражу экс-руководителя ООО «Многопрофильная клиника» Сергея Степанова. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия, поддержанное прокуратурой и четырьмя потерпевшими. В конце 2024 года в отношении Степанова было возбуждено уголовное дело, связанное с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса Pool House на улице Тополевой.

Компания, которую возглавлял Степанов, не выполнила обязательств перед дольщиками, оплатившими жилье в строящемся доме, который должен был быть сдан еще в 2014 году, но работы остановились на финальной стадии строительства. По версии следствия, в результате общая сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей. На период расследования дела с предпринимателя взяли подписку о невыезде, однако он не проживал по тому адресу, который указан следователем.

В СИЗО Сергей Степанов пробудет два месяца.

Уголовное дело в отношении Степанова было возбуждено после записи обманутыми дольщиками видеообращения к президенту Путину, в котором они завили, что им многочисленные обращения к региональным властям не приносят никакого результата.

Почти 2 000 дольщиков обманули за год в Новосибирске
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