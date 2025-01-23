В Новосибирске арестовали застройщика скандального долгостроя Pool House

Компания, которую возглавлял Степанов, не выполнила обязательств перед дольщиками, оплатившими жилье в строящемся доме, который должен был быть сдан еще в 2014 году, но работы остановились на финальной стадии строительства. По версии следствия, в результате общая сумма ущерба составила более 400 миллионов рублей. На период расследования дела с предпринимателя взяли подписку о невыезде, однако он не проживал по тому адресу, который указан следователем.