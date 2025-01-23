В Новосибирске частным клиникам запретят принимать мигрантов

Posted 23 января, 10:45
Published 23 января, 10:45
Modified 23 января, 10:47
Updated 23 января, 10:47
Авторы законопроекта считают, что запрет на прохождение медосмотра мигрантами в частных клиниках позволит пресечь получение ими формальных справок. Если закон примут, приезжие смогут проходить общий медицинский осмотр строго в государственных учреждениях. Об этом сообщает «Infopro54».
Сергей Леонов, глава комитета по охране здоровья, считает, что таким образом можно избежать случаев, когда справки «покупают», не проводя надлежащее медосвидетельствование, а также привлечь больше средств в госказну.
Однако участники медицинского рынка не считают законопроект необходимым. Представители частных клиник считают, что действовать нужно точечно, не бить при этом по отрасли в целом, и не ставить под сомнение репутацию крупных частных клиник.
Вдобавок в ряде стран СНГ нет такого календаря прививок как в России, потому эксперты опасаются, что приезжие могут стать потенциальными распространителями инфекций, таких как гепатит, туберкулез, краснуха, и др.
Ранее в Новосибирске закрыли нелегальный отель для мигрантов.