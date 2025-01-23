В Новосибирске продают скандально известный спа-отель на берегу Бердского залива

Санаторий «Крона» был построен в 2012 году бердским предпринимателем Игорем Супруном, известным в регионе своей неоднозначной репутацией. Строительство сопровождалось скандалами, связанными с вырубкой соснового леса. Позднее бизнесмена обвиняли в коррупции и других нарушениях, включая судебное разбирательство по делу о связи с несовершеннолетней. С 2010 по 2015 год ООО «Макси-Тревэл», владеющее «Кроной», находилось в собственности Супруна. Затем компания была передана Наталье Ярмановой, а позже перешла к его сыну, Илье Супруну. В 2022 году выручка фирмы составила почти 100 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн.