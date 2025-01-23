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Posted 23 января, 01:02

Published 23 января, 01:02

Modified 23 января, 01:02

Updated 23 января, 01:02

Спа-отель в Бердске

В Новосибирске продают скандально известный спа-отель на берегу Бердского залива

23 января 2025, 01:02
Фото: Сергей Гриценко. atas.info. Спа-отель в Бердске
Спа-отель, окруженный большим количеством скандалов, выставлен на продажу в Новосибирской области за 280 млн рублей, следует из объявления.

В Новосибирске на продажу выставлен санаторий «Крона», позиционирующий себя как спа-отель. Он расположен в городе Бердске, на Бердской косе. Комплекс общей площадью 3 000 квадратных метров с земельным участком в 1 гектар оценивается в 280 млн рублей. Как следует из объявления, такое приобретение должно окупиться за 5,8 лет, среднемесячная доходность составляет 4 млн рублей.

Санаторий представляет собой четырёхэтажный комплекс с 63 номерами, лечебной базой, бассейном, тренажёрным залом, рестораном, лобби-баром и детским клубом. На территории также расположены банкетный зал и благоустроенный пляж. Комплекс оборудован автономным отоплением, парковкой на 130 мест и дополнительным участком земли в 30 соток, который можно использовать для развития.

Стоимость проживания в двухместном номере категории «Стандарт» начинается от 5 850 рублей в низкий сезон, а двухместное деревянное шале можно арендовать за 15 000 рублей в сутки.

Санаторий «Крона» был построен в 2012 году бердским предпринимателем Игорем Супруном, известным в регионе своей неоднозначной репутацией. Строительство сопровождалось скандалами, связанными с вырубкой соснового леса. Позднее бизнесмена обвиняли в коррупции и других нарушениях, включая судебное разбирательство по делу о связи с несовершеннолетней. С 2010 по 2015 год ООО «Макси-Тревэл», владеющее «Кроной», находилось в собственности Супруна. Затем компания была передана Наталье Ярмановой, а позже перешла к его сыну, Илье Супруну. В 2022 году выручка фирмы составила почти 100 млн рублей, чистая прибыль — 18 млн.

Несмотря на роскошные условия, отель получил много негативных отзывов от клиентов. Основные претензии связаны с качеством обслуживания, состоянием инфраструктуры и завышенными ценами на услуги.

Территория отеля
Территория отеля
Территория отеля
Территория отеля
Территория отеля
Территория отеля
Территория отеля. Фото: Авито
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