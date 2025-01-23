В Новосибирске так и не определили причину гибели шестимесячной девочки

Громкий инцидент произошел в мае 2022 года. Шестимесячную Ангелину привезли в Новосибирск из Алтайского края. У девочки была заячья губа и врачи собирались сделать ей операцию. Однако ребенок скончался после хирургического вмешательства. Было возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за врачебной ошибки.