В Новосибирске так и не определили причину гибели шестимесячной девочки

Posted 23 января, 04:16
Published 23 января, 04:16
Modified 23 января, 04:18
Updated 23 января, 04:18
Громкий инцидент произошел в мае 2022 года. Шестимесячную Ангелину привезли в Новосибирск из Алтайского края. У девочки была заячья губа и врачи собирались сделать ей операцию. Однако ребенок скончался после хирургического вмешательства. Было возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за врачебной ошибки.
Экспертиза показала, что медики не восполнили объем крови, когда Ангелина лежала на операции, в результате было кислородное голодание и отек мозга. Об этом рассказала КП-Новосибирск мама, потерявшая дочку.
Однако больница осталась не согласна с результатами и потребовала вторую экспертизу. Решения все еще нет. Эксперты определили причину гибели младенца. Родительница обратилась в Следственный комитет.