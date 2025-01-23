atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 04:16

Published 23 января, 04:16

Modified 23 января, 04:18

Updated 23 января, 04:18

Девочка находилась в больнице

В Новосибирске так и не определили причину гибели шестимесячной девочки

23 января 2025, 04:16
Фото: 1MI. Девочка находилась в больнице
В Новосибирске разбираются в гибели шестимесячной девочки после операции: подробности рассказала ее мама.

Громкий инцидент произошел в мае 2022 года. Шестимесячную Ангелину привезли в Новосибирск из Алтайского края. У девочки была заячья губа и врачи собирались сделать ей операцию. Однако ребенок скончался после хирургического вмешательства. Было возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за врачебной ошибки.

Экспертиза показала, что медики не восполнили объем крови, когда Ангелина лежала на операции, в результате было кислородное голодание и отек мозга. Об этом рассказала КП-Новосибирск мама, потерявшая дочку.

Однако больница осталась не согласна с результатами и потребовала вторую экспертизу. Решения все еще нет. Эксперты определили причину гибели младенца. Родительница обратилась в Следственный комитет.

Бывшего руководителя новосибирского «Метро МиР» задержали в Луганске
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске закрыли мигрантский отель на дачеПод Новосибирском вскрыли мошенничество на 2,5 млн при подготовке проекта лыжной базыВ Новосибирске рассматривают второе уголовное дело экс-директора «МЕТРО МиР»
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Смерть#18+
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика