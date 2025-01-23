В Новосибирске за происшествие со школьникам во время урагана взялось следствие

Posted 23 января, 08:51
Published 23 января, 08:51
Modified 23 января, 08:53
Updated 23 января, 08:53
Инцидент произошел 22 января, когда в регионе был сильный ветер. Порывы были такой мощности, что сносили крыши и валили деревья. Одно из них упало на идущих из школы в Кировском районе мальчиков. Ребенок получил травму.
О происшествии рассказала мать пострадавшего, объяснив, что рухнувшее дерево было ветхим и давно подлежало сносу. После резонанса в СМИ, следователи начали проверку должностных лиц, отвечающих за содержание территории. Они возбудили дело по факту халатности.
Днем 23 января в новосибирском кулинарном колледже случился пожар. Там загорелся кабинет на 3-м этаже. Пострадавших студентов не было.