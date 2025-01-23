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Posted 23 января, 08:51

Published 23 января, 08:51

Modified 23 января, 08:53

Updated 23 января, 08:53

Мальчик пострадал

В Новосибирске за происшествие со школьникам во время урагана взялось следствие

23 января 2025, 08:51
Фото: 1MI. Мальчик пострадал
В Новосибирске следователи возбудили дело после падения дерева на школьников, подробности дали в СКР.

Инцидент произошел 22 января, когда в регионе был сильный ветер. Порывы были такой мощности, что сносили крыши и валили деревья. Одно из них упало на идущих из школы в Кировском районе мальчиков. Ребенок получил травму.

О происшествии рассказала мать пострадавшего, объяснив, что рухнувшее дерево было ветхим и давно подлежало сносу. После резонанса в СМИ, следователи начали проверку должностных лиц, отвечающих за содержание территории. Они возбудили дело по факту халатности.

Днем 23 января в новосибирском кулинарном колледже случился пожар. Там загорелся кабинет на 3-м этаже. Пострадавших студентов не было.

Появились подробности пожара в новосибирском колледже питания
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Дети#Уголовное дело#Проверка
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