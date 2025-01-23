В Новосибирске задержали малолетнего хулигана из ОПГ

Данный случай не первый на счету малолетних преступников. В Новосибирске значительно ухудшилась криминогенная обстановка. ОПГ, к которой как выяснилось принадлежит задержанный, хорошо организована: хищения планируются и прорабатываются по ролям, налажены логистика и сбыт украденной продукции. Совершеннолетний организатор уже находится в колонии. Остальные же несовершеннолетние участники пользуются своей безнаказанностью — в полиции их хорошо знают и о преступной деятельности осведомлены, но в силу малолетнего возраста нарушителей ограничены в избрании меры пресечения. Между тем, ущерб потерпевшим от их рук может измеряться миллионами рублей.