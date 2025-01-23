В Новосибирске задержали малолетнего хулигана из ОПГ

Posted 23 января, 09:13
Published 23 января, 09:13
Modified 23 января, 09:42
Updated 23 января, 09:42
23 января в темное время суток экипаж ГБР заметил подозрительного подростка «на шухере» около супермаркета. Их опасения подтвердились: в супермаркете сработала сигнализация, на улицу выбежал молодой человек с топором. Его оперативно задержали.
14-летний задержанный признался, что вместе с приятелем вскрыл табачный киоск. Позже собственник павильона установил, что у него вынесли никотиносодержащую продукцию на сумму около 100 тысяч рублей.
Данный случай не первый на счету малолетних преступников. В Новосибирске значительно ухудшилась криминогенная обстановка. ОПГ, к которой как выяснилось принадлежит задержанный, хорошо организована: хищения планируются и прорабатываются по ролям, налажены логистика и сбыт украденной продукции. Совершеннолетний организатор уже находится в колонии. Остальные же несовершеннолетние участники пользуются своей безнаказанностью — в полиции их хорошо знают и о преступной деятельности осведомлены, но в силу малолетнего возраста нарушителей ограничены в избрании меры пресечения. Между тем, ущерб потерпевшим от их рук может измеряться миллионами рублей.