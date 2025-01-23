В Новосибирске зафиксировали опасный уровень отходов в воздухе

Posted 23 января, 19:35
Published 23 января, 19:35
Modified 23 января, 19:37
Updated 23 января, 19:37
Синоптики предупреждают о невидимой угрозе здоровью, которую создает человеческая деятельность: выбросы автомобилей, химических и мусоросжигательных предприятий и даже табачный дым.
Отходы продуктов горения повышают уровень концентрации формальдегида в воздухе. Из-за погодных условий вредные пары не рассеиваются. Превышение допустимой концентрации зафиксировали в Заельцовском районе Новосибирска.
Формальдегид наносит урон слизистым и коже, вызывая раздражение и зуд. Об отравлении формальдегидом могут говорить следующие симптомы: наличие слабости, мигрень, бессонница и конъюнктивит.