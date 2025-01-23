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Posted 23 января, 19:35

Published 23 января, 19:35

Modified 23 января, 19:37

Updated 23 января, 19:37

Завод

В Новосибирске зафиксировали опасный уровень отходов в воздухе

23 января 2025, 19:35
Фото: Изображение Midjourney. Завод
В атмосфере над Новосибирском фиксируется повышенный уровень формальдегида, который вреден для человеческого организма. По сообщению Западно-Сибирской метеослужбы.

Синоптики предупреждают о невидимой угрозе здоровью, которую создает человеческая деятельность: выбросы автомобилей, химических и мусоросжигательных предприятий и даже табачный дым.

Отходы продуктов горения повышают уровень концентрации формальдегида в воздухе. Из-за погодных условий вредные пары не рассеиваются. Превышение допустимой концентрации зафиксировали в Заельцовском районе Новосибирска.

Формальдегид наносит урон слизистым и коже, вызывая раздражение и зуд. Об отравлении формальдегидом могут говорить следующие симптомы: наличие слабости, мигрень, бессонница и конъюнктивит.

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