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Posted 23 января, 06:02

Published 23 января, 06:02

Modified 23 января, 06:04

Updated 23 января, 06:04

Очереди в метро

В Новосибирске замминистра транспорта получил предостережение за «СберТройку»

23 января 2025, 06:02
Фото: atas.info. Очереди в метро
Прокуратура обсудила проблемы работы карты «СберТройка» в Новосибирске, о чем сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала совещание вместе с замминистра транспорта региона и представителем ООО «СберТройка». На встрече обсудили проблемы работы новой транспортной карты.

Жители Новосибирска неоднократно жаловались на длинные очереди в метро из-за долгой оплаты через турникеты. Обработка запроса происходит не мгновенно, что создавало неудобства. Также карта не имеет некоторых сведений о пользователях и через нее нельзя отследить число оставшихся поездок на общественном транспорте.

На эти проблемы нашли решения. Заместителю министра и гендиректору «СберТройка» дали предостережение о недопущении нарушения закона.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Прокуратура#СберТройка
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