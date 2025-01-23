В Новосибирске замминистра транспорта получил предостережение за «СберТройку»

Жители Новосибирска неоднократно жаловались на длинные очереди в метро из-за долгой оплаты через турникеты. Обработка запроса происходит не мгновенно, что создавало неудобства. Также карта не имеет некоторых сведений о пользователях и через нее нельзя отследить число оставшихся поездок на общественном транспорте.