В Новосибирске замминистра транспорта получил предостережение за «СберТройку»

Posted 23 января, 06:02
Published 23 января, 06:02
Modified 23 января, 06:04
Updated 23 января, 06:04
Прокуратура организовала совещание вместе с замминистра транспорта региона и представителем ООО «СберТройка». На встрече обсудили проблемы работы новой транспортной карты.
Жители Новосибирска неоднократно жаловались на длинные очереди в метро из-за долгой оплаты через турникеты. Обработка запроса происходит не мгновенно, что создавало неудобства. Также карта не имеет некоторых сведений о пользователях и через нее нельзя отследить число оставшихся поездок на общественном транспорте.
На эти проблемы нашли решения. Заместителю министра и гендиректору «СберТройка» дали предостережение о недопущении нарушения закона.