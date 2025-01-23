В Новосибирской области родился мальчик с самым редким и очень красивым именем

Также самое красивое имя для девочки было Алиссия. Оно имеет славянское происхождение. Эти необычные имена получили дети в январе 2025 года. Также среди редких имен в конце 2024 года были Лукерья, Радомира, Аксинья, и Цзиньшо Фук Минь Дык.