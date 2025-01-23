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Posted 23 января, 03:11

Published 23 января, 03:11

Modified 23 января, 03:13

Updated 23 января, 03:13

Какие имена получали дети

В Новосибирской области родился мальчик с самым редким и очень красивым именем

23 января 2025, 03:11
Фото: 1MI. Какие имена получали дети
В Новосибирской области детям дают редкие имена: самое красивое для мальчика назвал ЗАГС.

Родители называли детей разными именами: одни выбирали самые современные, а другие искали самые необычные. Так в регионе и родился мальчик, которого назвали Пантелей.

Это имя является очень редким. Оно имеет греческое происхождение. Его наделяют качествами «всемилостивого». Одна из версий, что имя связывают с христианскими традициями.

Также самое красивое имя для девочки было Алиссия. Оно имеет славянское происхождение. Эти необычные имена получили дети в январе 2025 года. Также среди редких имен в конце 2024 года были Лукерья, Радомира, Аксинья, и Цзиньшо Фук Минь Дык.

Родившейся в Новосибирской области девочке дали удивительное и красивое имя
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Загс#Имена
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