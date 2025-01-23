В Новосибирской области родился мальчик с самым редким и очень красивым именем

Posted 23 января, 03:11
Published 23 января, 03:11
Modified 23 января, 03:13
Updated 23 января, 03:13
Родители называли детей разными именами: одни выбирали самые современные, а другие искали самые необычные. Так в регионе и родился мальчик, которого назвали Пантелей.
Это имя является очень редким. Оно имеет греческое происхождение. Его наделяют качествами «всемилостивого». Одна из версий, что имя связывают с христианскими традициями.
Также самое красивое имя для девочки было Алиссия. Оно имеет славянское происхождение. Эти необычные имена получили дети в январе 2025 года. Также среди редких имен в конце 2024 года были Лукерья, Радомира, Аксинья, и Цзиньшо Фук Минь Дык.